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Как сохранить равновесие под давлением стресса

Стресс снижает способность к принятию здравомыслящих решений

сегодня, 17:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как сохранить равновесие под давлением стресса

Постоянный стресс и тревожные мысли негативно влияют на состояние всего организма, поэтому в таких условиях очень сложно работать и принимать важные решения. Когда ситуация выходит из-под контроля, а вам нужно держать себя в руках, вспомните об этих правилах. 

Восстановите дыхание

Внезапный стресс может повлиять на ваше дыхание. Ритм сердца сбивается и становится неровным. В таких случаях необходимо успокоиться и взять все под контроль. Постарайтесь начать дышать под счет - это сделает дыхание ритмичным. 

Мышечное расслабление

Мышечная реакция на стресс, как правило, тоже весьма интенсивная. Ваша задача - почувствовать, где в наибольшей степени концентрируется напряжение, на несколько секунд напрячь мышцы еще сильнее, а затем сделать "сброс", то есть полностью их расслабить.

Взгляните на проблему со стороны

Постарайтесь представить, что вы вышли за пределы своего физического тела и наблюдается со стороны за проблемой, которая вас беспокоит. Настолько ли она важна, чтобы вы испытывали стресс, тем самым подрывая свое здоровье? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем заедать стресс, чтобы не набрать лишний вес. 


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Источник: https://ukr.media/psihologiya/391404/
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