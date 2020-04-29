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Из какой ткани лучше шить защитные маски: мнение ученых

Натуральные ткани показали достойный эффект защиты от вирусов в период острой нехватки медицинских повязок

сегодня, 04:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

Из какой ткани лучше шить защитные маски: мнение ученых

Защитная медицинская маска стала буквально хитом продаж этой весны. К сожалению, не всегда высокая стоимость товара от спекулянтов или дефицитное количество в аптеках позволяет приобрести уже готовую повязку и поэтому необходимо вспомнить, чему же нас учили на школьных уроках труда. 

Однако не все виды ткани подходят для реальной защиты от вируса COVID-19, который передается воздушно-капельным путем. Ученые провели небольшой эксперимент с несколькими видами тканей и сообщили, какое именно сукно способно нас защитить в период продолжительной пандемии.

Самой эффективной комбинацией для изготовления самодельных масок оказался один слой плотной хлопчатобумажной ткани в сочетании с двумя слоями полиэфирно-спандексного шифона — прозрачной ткани, которая часто используется для шитья вечерних платьев. Она отфильтровывает большинство частиц аэрозоля (80-99% в зависимости от их размера частиц), то есть по своей эффективности приблизилась к респиратору N95.

Замена шифона натуральным шелком дала аналогичные результаты. Исследователи предполагают, что плотно сплетенные ткани, такие как хлопок, могут выступать в качестве механического барьера для частиц, тогда как ткани, которые удерживают статический заряд, например, определенные виды шифона и натурального шелка, служат в качестве электростатического барьера. Неплохие показатели эффективности также наблюдались у комбинации хлопка с фланелью, ватина или хлопкового стеганого одеяла с полиэстером.

Однако разрыв на любой комбинации тканей всего в 1% уменьшил эффективность фильтрации всех масок вдвое или более, что подчеркивает важность правильной подгонки для самодельных масок, чтобы они плотно прилегали к лицу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как можно пошить самодельную маску в домашних условиях.


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Источник: https://mister-blister.com/luchshie-tkani-dlya-samodelnyh-masok/
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