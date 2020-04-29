Три способа вернуть белым кроссовкам первозданный вид

Белые кроссовки - удобная, модная и довольно универсальная обувь, которая подчеркивает любой образ. Но за ними необходимо правильно и регулярно ухаживать, потому что на белой обуви скапливается много грязи. Как можно вернуть кроссовкам первозданный вид?

В первую очередь, подготовьте обувь к очистке. Возьмите губку или салфетку, чтобы избавить ее от свежих загрязнений. Обязательно необходимо снять шнурки, так как они могут просто помешать в процессе.

Итак, возьмите уксус, стиральный порошок и сок лимона. Смешайте все ингредиенты и вотрите полученную смесь на поверхность обуви. Только делайте это осторожно, чтобы не навредить покрытию. Оставьте кроссовки на 10 минут, после чего смойте смесь теплой водой.

Вернуть белым кроссовкам первозданный вид можно и с помощью зубной пасты. Выдавите несколько капель на старую зубную щетку и нанесите на грязную поверхность обуви. После этого, уберите остатки пасты влажной салфеткой или губкой.

Белую ткань кроссовок еще можно очистить содой. Смешайте ее с водой и нанесите полученную смесь на обувь, оставив на поверхности на 15 минут. Потом смойте теплой водой или протрите влажной губкой.

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