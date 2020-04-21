Следуйте правилам: какую обувь лучше не носить летом

Многие женщины заприметив в магазине пару модной и красивой обуви, сразу бегут к кассе, даже толком не проверив ее на удобство и прочность. А именно эти критерии и важны при покупке обуви, потому что они помогают сберечь красоту и здоровье ног.

Все понимают, что обувь должна быть максимально комфортной и удобной, но не все этому правилу следуют. Как же правильно выбирать туфли и кроссовки? И от какой обуви лучше отказаться?

В первую очередь, если во время примерки обувь вам давит, не нужно думать, что со временем она разносится и все будет хорошо. Если даже это и случиться, то до этого момента ваши ноги пострадают от мозолей и сильной боли.

Помните, что материал для ежедневной носки обуви должен быть натуральным. Подошва не должна быть плоской, но желательно жесткой, чтобы амортизировала стопу. А внутренняя поверхность обуви - мягкой. Стелька должна легко выниматься для замены на ортопедическую.

Туфли

Их отличительная черта - каблук. От каблука требуется устойчивость и высота 3-4 см.

- Из-за высокого каблука меняется походка, амортизационная функция стопы (при ходьбе она должна смягчать удары, а иначе происходит нагрузка на позвоночник). Результатом может стать головная боль, остеохондроз, деформация межпозвоночных дисков.

- Нарушение осанки, положения таза по отношению к позвоночнику.

- Узкий носок сдавливает пальцы. Это может привести к ухудшению кровообращения в нижних конечностях, мозолям, вальгусному отклонению (искривлению) большого пальца, вросшим ногтям.

Если туфли на шпильке, следуйте правилам:

- Выбирайте туфли с супинаторами, которые поддерживают стопу в трех точках: головка первой и пятой плюсневой кости, а также пятка. Тогда стопа пружинит и обеспечивает комфорт мышцам, сухожилиям и костям.

- Носите высокий каблук, чередуя его с физиологичным (3-4 см) в интервале не меньше 3 дней.

- В офисе сидите в удобных туфлях, а ходите в каблуках, если уж вам так хочется быть "на высоте".

- Если вы водите машину, держите в салоне запасную пару обуви - удобную и безопасную.

Кроссовки

Сейчас кроссовки стали во главу новаторства ортопедической обуви. Специальные супинаторы в них поддерживают стопу в физиологическом положении. Кроссовки носят даже с классическим гардеробом.

- Часто при изготовлении кроссовок используют синтетические материалы, вследствие чего такая обувь может вызывать раздражение и излишнюю потливость ног.

Вьетнамки

Это обувь легкая и простая, но насчитывает несколько важных минусов:

- Изменение походки. При ношении вьетнамок приходится выворачивать лодыжки вовнутрь и двигаться короткими шажками, чтобы сланцы не слетели. Из-за этого чрезмерно напрягаются мышцы ног и бедра.

- Растяжение длинной подошвенной связки. При шагании пятка приподнимается, и человек скрючивает пальцы, что провоцирует отеки и воспаления.

- Грубая резиновая перемычка может вызывать болезненные мозоли

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный бренд п редставил обувь из яблочной кожуры.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!