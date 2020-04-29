5 крутых лайфхаков, которые спасут любое блюдо

Кулинарные ошибки могут совершить и профессионалы, и наученные опытом хозяйки. В этом нет ничего страшного. Главное - не паниковать и собраться с мыслями. Представляем вам несколько интересных лайфхаков, которые помогут спасти, казалось бы, окончательно испорченное блюдо.

Если переборщили со специями

Многие хозяйки излишне приправленное специями блюдо привыкли сразу же отправлять в мусорное ведро. И это в корне неправильно, ведь такое блюдо можно еще спасти, добавив в него молочные продукты. Для этого можно использовать, к примеру, нежирные сливки, сметану или несладкий йогурт. Особенно хорошо молочные продукты помогают в случае, если блюдо получилось сильно острым.

Если макароны переваренные

Ну и что, что макароны варились слишком долго и превратились в бесформенное месиво? Это далеко не повод списывать их со счетов, ведь спасти переваренные макароны еще можно. Для этого необходимо слить с них воду, нагреть немного масла в сковороде и выложить в нее макароны. При этом для выкладывания макарон нужно использовать щипцы. Они помогут аккуратно разъединить продукт до того момента, пока он полностью не объединится в единую массу. Точно также можно поступить и с переваренным рисом. Ну а если все зашло слишком далеко, то испорченный рис всегда можно превратить в рисовый пудинг, а макароны вообще поджарить на сковороде с другими ингредиентами.

Если блюдо слишком кислое

В большинстве случаев, если блюдо получилось слишком кислым, поможет простое добавление сахара. Этот ингредиент прекрасно сбалансирует кислоту в блюде. Ну а если, к примеру, тот же соус получился уж очень кислым, то можно попробовать вернуть ему вторую жизнь обычной пищевой содой. Однако с этим ингредиентом также важно не переборщить, иначе это отразится на вкусе. Можно также убрать излишнюю кислоту добавлением моркови или меда.

Если мясо пережаренное

Если мясо получилось пережаренным, то отсутствие жира и жидкости в нем все еще можно замаскировать. Хочется того или нет, но отсутствие у мяса столь важных составляющих можно спасти только путем обмана. Устранить кулинарный промах в таком случае поможет соус. Он заберет на себя все внимание.

Если овощи переваренные

Если овощи получились слишком мягкими и бесформенными, то можно прибегнуть к одной хитрости. Испорченные овощи можно перепрофилировать в другое блюдо. Для этого нужно овощи поместить на противень, смазанный маслом, добавить к ним жирные сливки и сухарики. Сверху все необходимо посыпать тертым сыром и крошками сухарей. Полученное блюдо нужно поместить в сильно разогретую духовку на несколько минут. В итоге у вас получится отменное блюдо, в качестве которого не усомнится даже опытный кулинар.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки могут испортить блюдо.

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