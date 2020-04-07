Кулинарные ошибки, которые способны испортить блюдо

Каждая современная хозяйка во время приготовления блюд использует свои хитрости и секреты, чтобы сэкономить время и сделать еду более вкусной. Но от ошибок на кухне никто не застрахован. Каких советов стоит придерживаться, чтобы не испортить обед?

Сильный огонь

На приготовление каждого блюдо отводится определенное время. Но сэкономить его или ускорить процесс за счет сильного огня - плохая идея. Если блюдо должно готовиться час-полтора на среднем огне, то стоит запастить терпением. Если игнорировать эти правила, тогда вряд ли получится сохранить вкус, приятный аромат и полезные вещества всех продуктов.

Не переворачивайте слишком часто

Жарить мясо или рыбу на сковородке нужно согласно рецепту, в среднем одна сторона жарится 3-5 минут, после чего ее переворачивают. Следуйте этим правилам и не переворачивайте пищу слишком часто. Но важно и следить за тем, чтобы блюдо не подгорело. Проверить поджарилась ли одна сторона можно с помощью лопатки, поддевая края.

Неправильно измельченный лук

Лук является одним из важных ингредиентов многих блюд. Но его стоит добавлять сразу после измельчения. Если его мелко нашинковать и оставить на столе, то спустя пару минут он приобретет горьковатый вкус, а это может испортить блюдо.

Картофельное пюре в блендере

Этот кухонный прибор сильно облегчает жизнь современной хозяйки, но использовать его нужно по назначению. В блендере можно приготовить смузи, коктейли, пюре, но только не картофельное. Если вы хотите, чтобы блюдо получилось воздушным и нежным, тогда постарайтесь не переварить картофель и размягчите его ручной мялкой. Если взбить его в блендере, тогда пюре станет липким и клейким.

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