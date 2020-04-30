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Мэр Кличко показал, где стрижется во время карантина (видео)

Во время карантина мэр Киева Виталий Кличко решил привести в порядок свои волосы и постричься собственноручно

сегодня, 14:18
Автор:

• Виолетта Комаровская

Мэр Кличко показал, где стрижется во время карантина (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как он справляется со своей шевелюрой, пока салоны и парикмахерские закрыты на карантин. Политик подстригся сам в собственной ванной и снял все на видео. Видеоролик опубликовал на своей странице в Telegram. 

Первым делом Кличко взялся за ножницы, чтобы убрать немного длину. Стрижку делал, глядя в зеркало, и при этом еще пританцовывая на камеру. После недолгих манипуляций, мэр столицы достал машинку для стрижки. Без чьей-либо помощи он подравнял себе бока, а затем добрался до макушки. Завершились же салонные процедуры в домашних условиях мытьем головы и сушкой с помощью фена. Этот процесс, кстати, Виталий Кличко тоже заснял на камеру. Затем к смонтированному ролику добавили заводную песню о коронавирусе и мастер-класс по стрижке в домашних условиях готов. 

Под видео в Telegram Виталий Кличко оставил короткую подпись - "Утром прихорашивался". 


Напомним, что со средины марта все парикмахерские и салоны красоты закрыты на карантин. Принимать клиентов запрещено. Однако уже с 11 мая, если ситуация с коронавирусом не усугубится, в Киеве начнут ослаблять карантин. Парикмахерским и салонам красоты могут разрешить принимать клиентов, но только по предварительной записи. И персонал, и посетители при этом должны быть в масках, а после каждого клиента помещение должны дезинфицировать. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как в Украине будут внедрять адаптивный карантин.


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