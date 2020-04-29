Адаптивный карантин в регионах: Шмыгаль рассказал о послаблениях с 11 мая

После 11 мая в Украине планируют ввести адаптивный региональный карантин. Об этом стало известно во время заседания Кабинета министров Украины.

"Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в случае обострения инфекции в других регионах, будут усиливать карантин именно там, а не по всей стране. При этом глава правительства отметил, что с 11 мая карантин однозначно планируют ослабить, однако при условии, что не будет увеличиваться количество больных коронавирусом. Сейчас члены Рады по экономическому развитию согласились с тем, что следует запускать адаптивный карантин.

Напомним, Кабмин одобрил открытие рынков в Украине, названы условия работы. Отмечается, что работа продовольственных рынков во время пандемии коронавируса должна регламентироваться четкими санитарными нормами. В соответствии с решением правительства, работа рынков будет регулироваться решением соответствующих территориальных органов Госпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что после введения карантина в Украине стали чаще нарушать права человека.

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