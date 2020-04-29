После введения карантина в Украине стали чаще нарушать права человека

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Международная правозащитная организация Amnesty International сообщает, что из-за
пандемии коронавируса, а также связанного с ним карантина в странах Восточной
Европы и Центральной Азии, в том числе в Украине, стали чаще фиксировать
нарушения прав человека. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что чаще всего нарушаются такие аспекты: угрозы праву на
здоровье, угрозы свободе выражения взглядов и доступа к информации, чрезмерное
использование силы и ограничительных мер, а также угрозы для пострадавших от
домашнего насилия.
Кроме того, отмечается, что из-за того, что украинские военные в средине
апреля перекрыли переезд через мост в село Старомарьевка (подконтрольная украинской
власти территория) на Донбассе, около 150 жителей населенного пункта не могут
получить доступ к продовольственным магазинам, медицинским услугам и иной
помощи. Но уже 24 апреля жители Старомарьевки получили разрешение на посещение
соседнего села, в котором ко всему есть доступ.
Еще одним важным моментом в Amnesty International называют рост угроз гендерно обусловленного и домашнего
насилия. Чаще всего это связано с тем, что в условиях пандемии коронавируса
сотрудники полиции стали менее оперативно реагировать на подобные вызовы.
Ранее "Комментарии" сообщали, что количество украинских граждан, которые считают
карантин необходимой мерой в период пандемии коронавируса COVID-19, всего за две недели снизилось с 72% до 54%.
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