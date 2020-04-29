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После введения карантина в Украине стали чаще нарушать права человека

Особенно актуальной в условиях карантина из-за коронавируса стала проблема домашнего насилия

сегодня, 12:00
Автор:

• Татьяна Веремеева

После введения карантина в Украине стали чаще нарушать права человека

Международная правозащитная организация Amnesty International сообщает, что из-за пандемии коронавируса, а также связанного с ним карантина в странах Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе в Украине, стали чаще фиксировать нарушения прав человека. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что чаще всего нарушаются такие аспекты: угрозы праву на здоровье, угрозы свободе выражения взглядов и доступа к информации, чрезмерное использование силы и ограничительных мер, а также угрозы для пострадавших от домашнего насилия.

Кроме того, отмечается, что из-за того, что украинские военные в средине апреля перекрыли переезд через мост в село Старомарьевка (подконтрольная украинской власти территория) на Донбассе, около 150 жителей населенного пункта не могут получить доступ к продовольственным магазинам, медицинским услугам и иной помощи. Но уже 24 апреля жители Старомарьевки получили разрешение на посещение соседнего села, в котором ко всему есть доступ.

Еще одним важным моментом в Amnesty International называют рост угроз гендерно обусловленного и домашнего насилия. Чаще всего это связано с тем, что в условиях пандемии коронавируса сотрудники полиции стали менее оперативно реагировать на подобные вызовы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что количество украинских граждан, которые считают карантин необходимой мерой в период пандемии коронавируса COVID-19,  всего за две недели снизилось с 72% до 54%.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/658670.html
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