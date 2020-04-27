"Карантин не нужен": количество украинцев, которые разочарованы в мерах защиты против COVID-19, продолжает расти

Количество украинских граждан, которые считают карантин необходимой мерой в период пандемии коронавируса COVID-19, всего за две недели снизилось с 72% до 54%. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные ролингового опроса, проведенного компанией Research & Branding Group в рамках проекта "Рубикон".

Так, согласно опубликованным сегодня результатам, 76% опрошенных в целом поддерживают решение о продлении карантина до 12 мая, однако 42% отмечают, что не готовы к более длительным ограничений.

Часть тех, кто боится заболеть сам или беспокоится за близких, также упала - с 40% до 29%.

По сравнению с предыдущей волной (11-17 апреля 2020 года) было зафиксировано значительное снижение частоты упоминаний респондентами использования таких мер безопасности, как переход на удаленный режим работы (с 21% до 16%), отказ от использования общественного транспорта (с 56% до 49 %), отказ оставлять дом без нужды (с 76% до 71%), дезинфекция поверхностей (с 66% до 59%), частое проветривание помещений (с 65% до 56%) и снижение частоты посещения магазинов (с 64% до 56 %).

Количество людей, которые не имеют сбережений, за период карантина выросло с 39% до 47%; при этом 51% опрошенных отметили снижение уровня доходов семьи, а 13% заявили, что испытывают трудности со своевременной уплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги, мобильную связь и тому подобное.

Количество граждан, которые испытывают тревогу, снизилась с 38% до 31%, тогда как количество тех, кто испытывает надежду в текущей ситуации, выросло с 33% до 38%.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис президента и правительство готовы обсудить возможность послабления карантина для малого бизнеса уже с этой недели.

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