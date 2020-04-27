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В Киеве готовятся возобновить работу метро, - источник

Офис президента в ускоренном режиме обсуждает возможность возобновления работы малого бизнеса в условиях карантина

сегодня, 15:08
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Киеве готовятся возобновить работу метро, - источник

Офис президента и правительство проведут совместное заседание для возобновления работы рынков и малых объектов предпринимательства, а также столичного метрополитена, уже во вторник, 28 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в окружении гаранта Владимира Зеленского.

Так, по словам инсайдера, вопрос о восстановлении работы для малого бизнеса и фермеров уже поднимался на высоком государственном уровне на прошлой неделе, однако стихийные митинги предпринимателей, которые несут убытки, заставили руководство страны ускорить процессы. Таким образом, уже на этой неделе вероятно значительное ослабление ситуации с карантином.

"Послабления будут вводить постепенно и мониторить ситуацию с эпидемией коронавируса, если сильных скачков не будет, то будут отменять карантин, в том числе, возобновят работу метро. Мэр Киева сегодня не мог сказать, когда в столице начнет работать метро, так как это решение будет приниматься сначала в Офисе президента", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" уже сообщал, что глава государства Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль ищут возможность для открытия 280 продовольственных рынков без ущерба для здоровья граждан.

"Установим четкие правила и давайте позволим их (рынки) открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях с соблюдением всех соответствующих протоколов", - отметил президент на сегодняшнем заседании Кабмина.


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