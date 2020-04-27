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"Продовольственные рынки в Украине могут открыться уже на этой неделе", - СМИ

Правительство рассматривает возможность открытия рынков, несмотря на карантин, но в условиях соблюдения всех мер безопасности

сегодня, 13:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Продовольственные рынки в Украине могут открыться уже на этой неделе", - СМИ

Кабинет министров Украины вместе с главой государства Владимиром Зеленским рассматривают возможность возобновления работы продовольственных рынков уже на этой неделе. Об этом передает издание "ВВС".

Так, речь идет от 280 украинских базаров, которые обеспечивают продуктами питания население и снабжают малое фермерство ассортиментом сырья. 

"Установим четкие правила и давайте позволим их (рынки) открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях с соблюдением всех соответствующих протоколов", - обозначил президент Владимир Зеленский.

Запуск торговых объектов намерены начать уже со среды, чтобы до субботы работа рынков была полностью возобновлена в условиях карантина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Херсонской области прошел масштабный протест предпринимателей и аграриев, которые не могут продать овощи и фрукты даже по заниженной цене, в результате чего продукты гниют и несут колоссальные убытки. По информации правоохранителей, протестующие вчера непрерывно ходили  по мосту, тем самым препятствуя проезду автомобилей. За порядком следили около 70 полицейских.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52438448?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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