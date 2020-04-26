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На Херсонщине прошла акция против закрытия рынков

Местные жители не согласны с решением закрыть рынки

сегодня, 15:37
Автор:

• Сергей Медведев

На Херсонщине прошла акция против закрытия рынков

Аграрии Херсонщины устроили акцию протеста. Сельхозпроизводители выступают против решения властей закрыть рынки области. Участники протестов перекрыли автомобильный мост через Днепр. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Херсонской области.

"На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, потому что им некуда сбывать сельхозпродукцию", сообщила начальник отдела коммуникации  Татьяна Пшонь.

По информации правоохранителей, протестующие непрерывно ходят по мосту, тем самым препятствуя проезду автомобилей. За порядком следят около 70 полицейских. 

Как сообщал портал "Комментарии", мэрия Одессы ужесточает карантинные ограничения в городе. Так, на период карантина власти решили закрыть все розничные рынки и ограничить доступ на кладбища. Решение принималось на внеочередном заседании комиссии по вопросам экологической безопасности и ЧС.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3013445-na-hersonsini-cerez-zakritta-rinkiv-virobniki-perekrili-avtomobilnij-mist.html
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