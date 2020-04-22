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В Одессе закрыли все рынки

Розничные рынки Одессы в карантин работать не будут

сегодня, 12:52
Автор:

• Сергей Медведев

В Одессе закрыли все рынки

Мэрия Одессы ужесточает карантинные ограничения в городе. Так, на период карантина власти решили закрыть все розничные рынки и ограничить доступ на кладбища. Решение принималось на внеочередном заседании комиссии по вопросам экологической безопасности и ЧС. Об этом сообщает сайт Одесского горсовета.

"Решено остановить работу розничных рынков в городе на период проведения карантинных мероприятий", – сказано в сообщении мэрии.

 Отмечается, что несмотря на рекомендации властей, изданные ранее, одесские рынки продолжали работать. Теперь же предпринимателей повторно предупредят о том, что запрет касается абсолютно всех рынков.

Помимо этого, в Одессе перенесли поминальные дни на 6 июня. Доступ граждан на кладбище на время карантина будет ограничен.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, чем обернутся для украинцев новые запреты.


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Источник: https://omr.gov.ua/
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