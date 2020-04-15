Работа рынков во время карантина: чем обернется новый запрет для украинцев





Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина (якобы нарушают карантинные правила), отменив собственное постановление, которым разрешалась такая деятельность при определенных условиях. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение.

Работа рынков во время карантина: запрет противоречит закону

Юрист, адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Grishakov Law Company" Александр Гришаков напоминает, что согласно Конституции, ограничение любых прав граждан или бизнеса осуществляется на основании закона.

"У нас же делают это постановлениями Кабмина. Члены правительства явно вышли за пределы своих компетенций. В последнее время в Украине все чаще забывают о юридических формальностях, правовых нормах. Вслед за правительством это решил позволить себе и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко", – отмечает юридический эксперт.

Александр Гришаков отмечает, что даже в нарушающих правовые нормы правительственных постановлениях, регламентирующих работу бизнеса в условиях карантина, нет запрета на работу рынков.

"Но Ляшко сначала выдает свое распоряжение о том, что рынкам можно работать лишь с определенными нормами (31 марта Минздрав санкционировал право местных властей открывать продуктовые рынки во время карантина при условии соблюдения торговцами определенных ограничений, – ред.). А 13 апреля появляется его новое указание – закрыть все рынки, – говорит эксперт. – При этом он ссылается на якобы массовые нарушения (интервал не соблюдается, нет индивидуальных средств защиты – маски, перчатки). Однако Кабмин – это орган повыше, чем Ляшко. И правительственные постановления имеют большую силу, нежели распоряжение главного санврача. По крайней мере, согласно Конституции. Там четко написано, что нормативные документы, которые имеют меньшую юридическую силу, должны соответствовать тем, которые имеют высшую юрсилу. Учитывая то, что в правительственных постановлениях нет никаких запретов на работу рынков, Ляшко вышел за пределы своих полномочий. Как, впрочем, ранее вышел Кабмин, поставив свои постановления выше Конституции".

Гришаков обращает внимание еще на один момент.

"Задача Ляшко – наблюдение и контроль за соблюдением санитарных норм. То есть, должны были пройти рейды по рынкам всей страны. Обнародованы факты, нарушители – привлечены к ответственности. И лишь потом главный санврач мог обратиться в Кабмин с предложением издать распоряжение о запрете работы рынков. Мы видели срез по всем рынкам, по всей Украине? Где эти данные, где статистика? Так что еще и поэтому действия Ляшко являются незаконными", – резюмирует юридический эксперт.

По мнению Александра Гришакова, украинская экономика (как и мировая) обречена еще немало времени жить в условиях карантина. Вирус ведь может приходить волнами. Как это сейчас происходит в Китае. И даже после отмены карантинных мер, их могут снова ввести через какое-то время.

"Но наше государство не пытается научить бизнес работать в условиях карантина. Проще все закрыть, тем самым уничтожая экономику. Между тем, после карантина мы увидим куда больше людей, которые умрут от его последствий (банкротство, безденежье). Научите бизнес работать в условиях карантина! Дайте инструменты для этого! Если власть этого не поймет, мы после карантина выйдем просто голыми", – резюмирует эксперт.

Работа рынков во время карантина: закрывать не стоило

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что рынки не следовало закрывать.

"Они, как правило, расположены на улице. Там куда больше пространства, чем в магазинах, которым разрешили работать. Никто не ходит толпами, не толкается. И жалобы типа того, что там много людей – это выдумка, – считает экономист. – Люди на рынках держат дистанцию даже не в полтора, а в два-три метра. Похоже, главный санитарный врач просто не имеет представление о том, как на самом деле обстоят дела на украинских рынках. И предпочитает решать все проблемы исключительно запретительными (неаргументированными) мерами".

К тому же, подчеркивает Александр Охрименко, в провинции рынки зачастую – единственное место, где происходит торговля. Где одни могут продавать, а другие – покупать. И в этом ракурсе борьба с рынками также выглядит дико.

"А еще это создает проблемы потребителям, которым теперь придется переплачивать в тех же торговых сетях, у которых отныне нет конкуренции в виде рынков, – отмечает эксперт. – Фактически получаем супермонополию магазинов. Особенно в провинции, где цены могут зашкаливать".

Работа рынков во время карантина: "карантинный психоз"

Экономический эксперт, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский считает атаку на рынки одним из элементов "карантинного психоза" со стороны властей.

"У властей нет четкой стратегии, нет понимания, что делать, как действовать. Вот они и мечутся из стороны в сторону. И такие метания не дают людям возможности планировать свой бизнес. Не дают возможности выжить мелким фермерам, – отмечает эксперт. – Рынки были инструментом сбыта для них. Лишившись его, они вынуждены фактически выбрасывать свой урожай. Особенно это ударило по тепличным хозяйствам. Такими действиями власти просто ставят крест на мелком фермерстве".

По мнению Виктора Скаршевского, властям следовало ослабить карантинное давление на экономику, сосредоточившись на том, как уберечь от коронавируса граждан группы риска – лиц старше 60 лет, украинцев с хроническими заболеваниями.

"Но они просто поставили экономику страны на стоп-кран. Чуть ослабили давление, а потом опять закрутили гайки, – отмечает эксперт. – Мы выйдем с карантина (когда это произойдет) очень ослабленными. Снизится и иммунитет граждан, которые недополучают сейчас солнечного света и соответствующих витаминов. Ну, а и без того слабый иммунитет нашей экономики окажется фактически уничтоженным. С моей точки зрения, это – политика вредительства, в которой закрытие рынков является лишь одним пазлом общей мрачной картины".

Ранее "Комментарии" писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что отменяет свое решение о возобновлении работы рынков в связи с выявленными многочисленными нарушениями карантинного режима.

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