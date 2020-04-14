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В Украине вновь запретили работу рынков

Работу рынков запретили из-за нарушение условий карантина

сегодня, 09:18
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине вновь запретили работу рынков

Работа рынков в Украине вновь будет приостановлена. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Так, чиновник заявил, что отменяет свое решение о возобновлении работы рынков в связи с выявленными многочисленными нарушениями карантинного режима.

"Мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", - отметил Ляшко.

Главный санврач отметил, что ранее МОЗ разрешил вести предпринимательскую деятельность на рынках, однако при соблюдении определенных условий. Теперь же, начиная с 14 апреля, работа рынков вновь приостановлена.

Как сообщал портал "Комментарии", что для работы рынков существуют определенные условия, связанные с противодействием эпидемии коронавируса. Их несоблюдение может привести к вспышке заболеваемости. 


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4217093-v-ukrayne-snova-zakryly-rynky-do-kontsa-karantyna
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