В Украине вновь запретили работу рынков

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Работа рынков в Украине вновь будет приостановлена. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Так, чиновник заявил, что отменяет свое решение о возобновлении работы рынков в связи с выявленными многочисленными нарушениями карантинного режима.
"Мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", - отметил Ляшко.
Главный санврач отметил, что ранее МОЗ разрешил вести предпринимательскую деятельность на рынках, однако при соблюдении определенных условий. Теперь же, начиная с 14 апреля, работа рынков вновь приостановлена.
Как сообщал портал "Комментарии", что для работы рынков существуют определенные условия, связанные с противодействием эпидемии коронавируса. Их несоблюдение может привести к вспышке заболеваемости.
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