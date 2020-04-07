В Минздраве пригрозили закрыть все рынки

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Работа всех без исключений рынков в Украине может быть прекращена. Запрет введут из-за систематических нарушений карантинных мер. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Так, чиновник отметил, что для работы рынков существуют определенные условия, связанные с противодействием эпидемии коронавируса. Их несоблюдение может привести к вспышке заболеваемости.
"На позапрошлой неделе я издал постановление, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут разрешить открываться рынкам. Сейчас мы вместе с Национальной полицией анализируем, что происходят системные нарушения. Если не будет эффекта в течение двух дней - в среду мы отменим это постановление и рынки закроют", - предупредил Ляшко.
Как сообщал портал "Комментарии", столичные рынки на время карантина работать не будут.
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