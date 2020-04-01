Продуктовые рынки Киева открывать не будут

Столичные продуктовые рынки на время карантина работать не будут. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

По мнению мэра, недостатка продуктов в мегаполисе нет, продукты в достаточном количестве присутствуют на полках магазинов и супермаркетов.

"Тем, кто будет обсуждать тему открытия рынков, отмечу - Киев не будет открывать рынки. Это произойдет только в условиях улучшения ситуации в столице. Работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет", - заявил Кличко.

Чиновник отметил, что распространение эпидемии началось как раз с одного из рынков в Китае.

Напомним, ранее Минздрав разрешил работу рынков. Минздрав Украины опубликовал условия, при котором разрешается работа рынков. Так, торговля продуктами в оборудованных местах возможна, если на каждого покупателя будет не менее 20 кв. метров площади.

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