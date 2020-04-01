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Минздрав разрешил работу рынков

Рынки смогут работать только при соблюдении определенных условий

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

Минздрав разрешил работу рынков

Минздрав Украины опубликовал условия, при котором разрешается работа рынков. Так, тогровля продуктами в оборудованных местах возможна, если на каждого покупателя будет не менее 20 кв. метров площади. Такое распоряжение подписал главный государственный врач Украины Виктор Ляшко.

 "Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) при осуществлении торговли на рынках обеспечить возможность функционирования рынков только при соблюдении следующих условий: 1) зарегистрированный оператор рынка пищевых продуктов 2) нахождение на рынке не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади, 3) возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра ", - сказано в постановлении Минздрава.

Кроме того, работники рынка и покупатели обязаны использовать индивидуальные средства защиты, в частности, маски и перчатки.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, как в Украине зарабатывают на коронавирусе.


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Источник: https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%
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