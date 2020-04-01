Минздрав разрешил работу рынков

Минздрав Украины опубликовал условия, при котором разрешается работа рынков. Так, тогровля продуктами в оборудованных местах возможна, если на каждого покупателя будет не менее 20 кв. метров площади. Такое распоряжение подписал главный государственный врач Украины Виктор Ляшко.

"Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) при осуществлении торговли на рынках обеспечить возможность функционирования рынков только при соблюдении следующих условий: 1) зарегистрированный оператор рынка пищевых продуктов 2) нахождение на рынке не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади, 3) возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра ", - сказано в постановлении Минздрава.

Кроме того, работники рынка и покупатели обязаны использовать индивидуальные средства защиты, в частности, маски и перчатки.

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