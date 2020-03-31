Бизнес во время карантина: как в Украине зарабатывают на коронавирусе





Распространение коронавирусной инфекции COVID-19, связанный с этим карантин и его ужесточение стали наиболее значительным вызовом для мировой экономики со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Но, как и любой кризис, наряду с негативом вроде снижения доходов и ожидаемого разорения многих представителей малого и среднего бизнеса, карантин открыл перед бизнесменами новые возможности для заработка.

Как этими возможностями пользуются украиснкие бизнесмены разбирались "Комментарии".

Бизнес во время карантина: цены на продукты

Наиболее заметными последствиями карантина для украинцев стал рост цен на товары, ставшие в условиях карантина предметами первой необходимости. Прежде всего это касается продуктов питания и средств индивидуальной защиты.

Сразу после объявления в Украине с 18 марта карантина, резко увеличился спрос на некоторые товары, прежде всего продукты питания длительного хранения вроде круп, муки, соли, сахара, а также средства личной гигиены и антисептики. Ажиотаж оказался настолько сильным, что власти Киева даже поручили создать в столице стратегический запас продуктов на 2 недели. Впрочем, украинцев успокаивали, что нехватка продуктов стране не грозит, некий дефицит, по мнению экспертов, может сложиться, разве что, с импортными товарами.

После первой недели карантина украинцы отметили рост цен на товары первой необходимости. Например, в магазинах сети "АТБ" вынуждены были ввести ограничения на отпуск товаров в одни руки – не более 12 бутылок для напитков и не более 5 единиц/килограммов для остальных товаров, кроме овощей и фруктов.

Также в пресс-релизе компания признала рост цен на продукты так называемого "борщевого набора", такие как картофель, капуста, лук, морковь – на 35-128%, сахар – 8%, макаронные изделия – 9,5%, гречка – 51%. Председатель совета директоров и генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков на своей странице в Facebook отметил, что рост цен на продукты и антисептики вынужденный, так как поставщики поднимают отпускные цены для всех участников рынка ритейла в Украине, в связи с девальвацией гривны и ростом затрат при работе в условиях карантина.

"Со своей стороны, мы вынуждены принимать эти переоценки. Это необходимо для стабильной работы более чем тысячи наших магазинов и бесперебойной поставки гарантированно качественных продуктов к вашему столу… И по минимально возможной цене. Компания "АТБ-Маркет" работает с минимальной наценкой", – подчеркнул Борис Марков.

Однако зарабатывает бизнес не только на росте цен на продукты, но и на другие товары, например, строительные и даже ужесточении правил торговли.

Так, по словам одессита Сергея с началом карантина в строительных гипермаркетах сети "Эпицентр", продолжающих работу, значительно выросли цены на некоторые стройматериалы.

"Если до карантина лист обычного гипсокартона в одесском "Эпицентре" стоил 88 гривен, теперь это 140 гривень, водоотталкивающий же подорожал с 98 до 160 гривень", – приводит пример собеседник "Комментариев".

Также в магазинах сети "Эпицентр" вводят ноу-хау, к примеру, как пишут жители Новых Броваров, в гипермаркете в их городе нельзя войти в торговый зал без масок, а купить ее можно у входа в торговый зал, например респиратор БУК-3 за 129 гривен.

Бизнес во время карантина: банки

Наряду с бизнесом от карантина страдают и банки, услуги которых оказались менее востребованы чем прежде. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова даже рассказала о рекомендациях Нацбанка для банковского сектора устроить кредитные каникулы для бизнеса. На законодательном уровне банковским учреждениям на время действия карантина запрещено начислять и взимать пени и штрафы по кредитам, равно как и повышать процентные ставки по потребкредитам.

Тем не менее, банки нашли способы дополнительного заработка на эпидемии коронавируса.

Так, как рассказал изданию "Комментарии" финансовый аналитик Василий Невмержицкий, в настоящий момент отечественные банки использую ряд механизмов, позволяющих зарабатывать на кризисе. Первый из них – традиционная игра на курсе доллара и выдачей депозитов клиента в иностранной валюте.

"Предположим у клиента на депозите находятся 100 тысяч долларов, в банке говорят, что наличности на эту сумму нет и предлагают вернуть в гривне по курсу НБУ. С учетом курсовой разницы, которая только растет с каждым днем, на этом банк получает некую прибыль", – говорит о данной схеме эксперт.

Второй способ заработать для банка на коронавирусе – ажиотажный спрос на все ликвидные активы банка, то есть покупка любой иностранной валюты, банковского золота, вплоть до золотых монет.

"Спрос клиентов подстегивает ужесточение карантинных мероприятий и боязнь того, что в страну перестанут поступать наличные доллары и банковские металлы", – поясняет Василий Невмержицкий.

Любые средства, сэкономленные во времена кризиса являются прибылью – из этого правила выявляется еще один способ заработка для украинских банков.

"В любом системном банке существует значительное число людей, напрямую не работающих с клиентами, но совершенно необходимых для функционирования учреждения – это сотрудники IT-сферы, внутренняя бухгалтерия, охрана, отделы просчета рисков и многое другое, что именуется бэк-офисом. В настоящий момент весь этот персонал переведен на онлайн-работу, что позволило снизить операционные расходы в виде аренды, уборки помещения, стоимости коммунальных услуг, покупки предметов для нужд офиса. Все эти вроде бы небольшие суммы с учетом количества персонала выливаются в весьма серьезные суммы экономии", – отмечает собеседник портала "Комментарии".

Наконец, аналитик не исключает того, что банки могут на волне продолжения карантина ввести в свою работу своего рода "плату за риск", например, комиссию в 1% за рассмотрение решения о выдаче кредита.

Бизнес во время карантина: ломбарды

Однако заработать в условиях кризиса можно не только на росте цен, но и на их снижении, что подтверждают отечественные ломбарды.

Так с начала карантина некоторые ломбарды снизили цену на золото при приеме ювелирных изделий в залог при выдаче кредитов, например:

- одна из сетей ломбардов снизила его стоимость с 1100 до 900 гривень за 1 грамм, а в зависимости от состояния изделия и условий кредитования и вовсе может не превышать 650 гривень;

- при попытке взять кредит под залог ювелирного изделия весом до 1 грамма золота 585 пробы на срок до 1 месяца в другом ломбарде, клиент получит 780 гривень;

- еще одна сеть ломбардов за тот же грамм золота на 30 дней предлагает порядка 650 гривень.

При этом стоимость тройской унции банковского золота 950 пробы по курсу НБУ на 24 марта составляет 42 659 гривен или 1371 гривну за грамм. Впрочем, в отдельных ломбардах готовы оценивать и по более выгодному курсу – до 1080 гривень за 1 грамм золота 585 пробы.

"Специфика ломбардов предполагает заинтересованность ломбардов в том, чтобы кредиты брали именно у них, ведь основной заработок – проценты по займу, а не реализация накопившихся залогов. По этой причине многие ломбарды могут оценивать золото дороже ради привлечения клиентов и выигрывать в конкуренции. Однако на деле 99% залогов идут по цене лома, поскольку при оформлении требуется предъявить бирку из ювелирного магазина удостоверяющую пробу, который сохраняется редко. Да и продажа невыкупленных залогов представляет зачастую серьезную проблему", – рассказал владелец одного из столичных ломбардов Сергей.

Бизнес во время карантина: временные преимущества

По мнению директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, все изобретенные бизнесом способы заработать на коронавирусе имеют кратковременный характер и уже через месяц бизнес ощутит на себе все опасности кризиса.

"Да, можно перестроиться к работе в новых условиях, поднять цены на товары на волне ажиотажа и паники, заработать на этом, но что потом? Примерно через месяц у населения могут просто закончиться деньги, прежде всего наличные и кто тогда будет брать товары по повышенным ценам?", – задается вопросом эксперт.

Также бесперспективны, по его словам, и новые способы заработка для бизнеса путем онлайн-продаж и открытия курьерских служб, все это из-за неминуемого падения спроса и потребления не заработает, а значит украинская экономика на пути глобального кризиса.

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