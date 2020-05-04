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Как перестать покупать вещи, которые нам не нужны

Прежде чем совершить покупку, хорошо подумайте

сегодня, 14:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как перестать покупать вещи, которые нам не нужны

Шоппинг - любимое занятие многих женщин. Иногда он настолько увлекает, что вы возвращаетесь домой с целым пакетом вещей, которые на самом деле вам не нужны. Такое поведение может серьезно ударить "по карману" и привести к зависимости. Как перестать тратить деньги на ненужные вещи?

Избегайте соблазнов

У каждого действия есть собственный сигнал, который приводит к действию. Избегайте их, особенно те, которые заставляют вас купить что-то лишнее. Отпишитесь от рассылок интернет-магазинов и старайтесь не заходить в торговый центр без особой надобности.

Покупайте вещи, исходя из того, что у вас уже есть

Покупайте только те вещи, которые подойдут к тому, что уже есть в вашем гардеробе. Покупайте технику, которая совместимая с тем, что у вас есть в доме.

Покупая одну вещь, отдавайте другую

Купили новый холодильник? Отдайте кому-нибудь старый. Научитесь не накапливать старые вещи, чтобы они не занимали свободное пространство.

Не покупайте ничего нового хотя бы месяц

Ограничивайте свои покупки. Не покупайте разовые вещи, например, газонокосилку, лучше одолжите ее у соседей.

Измените отношение к покупкам

Каждый человек со временем хочет какую-то новую и лучшую вещь. Например, купив новый телефон начинает мечтать о хорошей машине. И успокаивается лишь, когда осознаем, что желание покупать - всего лишь один из возможных вариантов поведения с вещами, а не приказ, которому нужно следовать беспрекословно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что чаще всего покупают украинцы во время карантина.


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Источник: https://kolobok.ua/sovershenno-dekretno/ekonomnaya-mama/1134743-kak-perestat-pokupat-veschi-kotorye-nam-ne-nuzhny
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