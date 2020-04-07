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Настольные игры, велосипеды и еда: что чаще всего покупают украинцы во время карантина

Во время карантина украинцы стали чаще покупать товары для фитнеса, а еще заинтересовались игровыми приставками и «настолками»

сегодня, 14:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Настольные игры, велосипеды и еда: что чаще всего покупают украинцы во время карантина

Украинцы во время карантина стали чаще искать в сети товары для фитнеса, настольные игры и продукты питания. Такие результаты по итогам марта показали отклики пользователей платформы OLX, говорится на сайте компании.

Так, в марте велосипеды и мотоциклы стали фаворитами украинцев. К примеру, за последнюю неделю месяца новых объявлений о продаже велотранспорта стало на 23% больше, а количество заинтересованных в покупке выросло на 70%.

Кроме того, украинцы активно "гуглят" товары для фитнеса: в начале марта на товары в этой категории откликались в среднем 3 000 пользователей в день, а во время четвертой недели месяца – 6 300 человек. При этом число объявлений о фитнес-товарах спросу не соответствует, в конце месяца объявлений стало немного меньше – на 4%.

Заинтересовала в марте украинцев бытовая химия: количество уникальных откликов на такие объявления выросло более чем в 4,5 раза по сравнению с первой неделей месяца. Выросло и число предложений (на 13%).

Также повысился спрос на товары из категории "Игры": игровые приставки (на 51%), настольные игры типа ""Монополии", "Дженги" или "Уно" (на 79%). Добавим, что и предложений от продавцов стало больше на 22-32%.

В топе популярных запросов и электроника. Рост количества тех, кто хотел бы купить компьютер, комплектующие и телевизор, наблюдался в течение последней недели марта, в сравнении с первой их стало на 14% больше. Ноутбуками тоже начали интересоваться несколько чаще – на 11%.

Чаще во время карантина стали покупать онлайн продукты питания. В конце марта зафиксировано почти в 2 раза больше откликов, по сравнению с началом месяца. А количество новых предложений увеличилось на 71%.

Отметим, что в перечень популярных в марте товаров также попали товары по уходу за собой и покупки для дома и сада.

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Источник: https://blog.olx.ua/22592/ubrat-v-dome-zanyatsya-sportom-ili-kupit-velosiped-kakie-tovary-vybirali-ukraincy-v-marte/
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