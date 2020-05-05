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Главные привычки, которые сильно вредят твоей результативности

Избавься от этих привычек и твоя результативность существенно возрастет

сегодня, 15:28
Автор:

• Зинченко Павел

Главные привычки, которые сильно вредят твоей результативности

Одна из главных проблем активных и всегда занятых людей заключается в том, что они пытаются приложить руку ко всем делам, всегда все успеть и при этом не осознают, что они физически не смогут решить одновременно все свои задачи. Это приводит к выгоранию, усталости и, как следствие, снижению результатов. Сегодня мы расскажем тебе, что именно может вредить твоей результативности и как с этим бороться.

Фатальная многозадачность

Это, пожалуй, самая злостная привычка, убивающая производительность. Ты исправляешь ошибки в отчете, попутно пишешь сообщения в мессенджере и одновременно ведешь беседу с коллегой. В общем, приучаешь себя отвлекаться.  В итоге тратишь меньше времени на приоритетные задачи, да и качество хромает на обе ноги. Тут совет один: не распыляйся.

Почта всегда открыта

На любое письмо стараешься ответить мгновенно, но количество мейлов в ящике все растет и растет.  Отвечать на письма, безусловно, надо, но такое дефолтное поведение не позволяет хорошо выполнять важную работу.  Сделай привычкой просматривать мейлы в определенное время, и тогда это поможет не терять концентрацию. 

Множество приложений для производительности

Нет, мы не утверждаем, что нельзя относиться серьезно к продуктивности. Лишь только намекнем, что когда приложений становится слишком много, это тоже не здоровое явление, а скрытая многозадачность. Остановись лишь на тех инструментах, которые призваны помочь в выполнении конкретных задач, а производительность - она зависит только от твоего поведения.

Будем надеятся, наши советы помогут тебе начать действовать более эффективно и достигать нужных результатов. Также издание "Комментарии" расскажет, как привести себя в форму с помощью плавания.  



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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/1169932-ubijstvennaya-mnogozadachnost-7-privychek-kotorye-ukhudshayut-tvoyu-zhizn
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