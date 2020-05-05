Три лайфхака для быстрого выведения пятен с одежды

Даже самые аккуратные люди могут оставить на одежде "проблематичные" пятна, которые вывести не так уж и легко. Например, отстирать красное вино с белой рубашки или платья может показаться невыполнимой задачей. Но есть несколько лайфхаков, которые помогут вам справиться с проблемой.

Кипяток

Одним из самых дешевых и доступных средств является именно кипяток. Дело в том, что он вместе с уксусом или же лимонной кислотой становится одним из сильнейших концентратов, способных справится с пятном любой сложности. Для выведения вещь с изъяном потребуется натянуть на металлический таз или кастрюлю. В таком виде ткань нужно заливать крутым варом до тех пор, пока пятно не исчезнет полостью. Этот простой лайфхак нельзя назвать щадящим, поэтому не прибегайте к нему, когда речь идет о восстановлении вещей из деликатных тканей.

Кисломолочные продукты

Если вы не знаете, чем отстирать пятно от красного вина с белой ткани, когда оно уже успело подсохнуть, то стоит воспользоваться предложенным лайфхаком с "молочкой". Выбирайте между кефиром и кислым молоком. Главное — такой съедобный пятновыводитель перед нанесением на испачканный участок немного подогреть. На пятно наносится совсем чуть-чуть кисломолочного продукта, а спустя 10-15 минут можно заняться основной стиркой. Природная кислота, содержащаяся в этих напитках, отлично справляется с проблемой.

Лимонная кислота

Если вы не представляете, как отстирать красное вино с белой одежды в домашних условиях, тогда возьмите лимонную кислоту. Продукт в виде мелких гранул в количестве 1/2 маленькой ложки нужно смешать с 200 мл питьевой воды. В полученном растворе смачивают тампон, скрученный из марли. Им щедро, но достаточно осторожно обрабатывается винный след на одежде. Кстати, не менее эффективен в таких случаях и свежий лимон. Достаточно разрезать цитрус пополам и как следует потереть кляксу.

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