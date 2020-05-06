Ошибки в бизнесе: пять самых распространенных

Когда начинаешь свой бизнес, то непременно будут допущены ошибки. От них никто не застрахован. Даже очень опытный бизнесмен регулярно набивает шишки. Мы не сможем помочь тебе избежать всех ошибок. Но нам под силу рассказать тебе о самых распостраненных из них, чтобы твой путь не был слишком уж тернист.

Рынок и команда

Незнание рынка и клиентов, для которых создан продукт - еще одна очень популярная ошибка, приводящая к смерти стартапов. Также важно иметь в своем арсенале грамотных специалистов по продажам и развитию бизнеса. Без них клиенту не понять, что твой продукт - то, что для него нужнее воздуха.

Неправильный опыт

Часто стартаперы опираются на опыт, который когда-то их уже привел к успеху. Вместо тщательного анализа они используют собственную статистику и копируют старую стратегию. А потом сталкиваются с неоправданными расходами, ошибками в маркетинге, рекламе, и проблемами по привлечению клиентов.

Расходы

Как только добился первого успеха, не спеши увеличивать расходы на развитие роста продукта. Не факт, что те же клиенты захотят покупать его второй раз подряд. А твои-то деньги уже тю-тю.

Штат



Как только стартап достиг первого успеха, неопытное руководство тут же начинает раздувать штат. Результат - становится сложнее управлять всей этой толпой, среди которой обязательно находятся демотивирующие кадры. Зачем содержать тонну бездельников, если можно сократить их вдвое и заставить работать эффективнее посредством порядочной зарплаты?

Инвесторы

Горький опыт показывает, что даже не очень удачные стартапы успешно переживают несколько раундов раскрутки и крепко становятся на ноги. А иногда наоборот - качественные услуги или товары без соответствующей материальной почвы тонут. Если ты уверен на все 100 в своем продукте - делай все для того, чтобы спонсор тоже в нем не сомневался.

Эти советы помогут начать свое дело, избегая слишком серьезных испытаний. Но затем шишки набивать все таки прийдется. Также издание "Комментарии" расскажет, как совмещать удаленную работу и общение с детьми.

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