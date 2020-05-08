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Американская учительница соскучилась по ученикам и придумала безопасный способ объятий

Для объятий на карантине помогли многоразовые полиэтиленовые мешки

сегодня, 18:56
Автор:

• Антон Корнилов

Американская учительница соскучилась по ученикам и придумала безопасный способ объятий

В американском штате Индиана учительница начальных классов настолько соскучилась по своим ученикам на общенациональном карантине из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19, что решила найти собственный способ безопасных объятий. Об этом сообщили в издании CNN.

В этом деле американской учительнице помогла ее жена. Для безопасных объятий на карантине помогли 12 многоразовых полиэтиленовых мешков, из которых создали своего рода пластиковый барьер с отверстиями для рук и прикрепили на входной двери дома.

Учительница рассказала, что многие ученики бежали к ее двери и фактически кричали от счастья. Они обнимались очень много раз и "разговаривали обо всем на свете". Также женщина рассказала, что ее жена увидела идею создания пластикового барьера в социальной сети TikTok, где пользователи использовали этот метод для объятий с родственниками.

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Источник: https://edition.cnn.com/2020/05/06/us/teacher-quarantine-hug-trnd/index.html?utm_content=2020-05-07T10%3A01%3A03&utm_term=link&utm_source=fbCNN&utm_medium=social
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