Американская учительница соскучилась по ученикам и придумала безопасный способ объятий

В американском штате Индиана учительница начальных классов настолько соскучилась по своим ученикам на общенациональном карантине из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19, что решила найти собственный способ безопасных объятий. Об этом сообщили в издании CNN.

В этом деле американской учительнице помогла ее жена. Для безопасных объятий на карантине помогли 12 многоразовых полиэтиленовых мешков, из которых создали своего рода пластиковый барьер с отверстиями для рук и прикрепили на входной двери дома.

Учительница рассказала, что многие ученики бежали к ее двери и фактически кричали от счастья. Они обнимались очень много раз и "разговаривали обо всем на свете". Также женщина рассказала, что ее жена увидела идею создания пластикового барьера в социальной сети TikTok, где пользователи использовали этот метод для объятий с родственниками.

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