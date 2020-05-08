Американская учительница соскучилась по ученикам и придумала безопасный способ объятий

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В американском штате Индиана учительница начальных классов
настолько соскучилась по своим ученикам на общенациональном карантине из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19, что решила найти собственный способ безопасных объятий.
Об этом сообщили в издании CNN.
В этом деле американской учительнице помогла ее жена. Для
безопасных объятий на карантине помогли 12 многоразовых полиэтиленовых мешков,
из которых создали своего рода пластиковый барьер с отверстиями для рук и
прикрепили на входной двери дома.
Учительница рассказала, что многие ученики бежали к ее двери
и фактически кричали от счастья. Они обнимались очень много раз и "разговаривали
обо всем на свете". Также женщина рассказала, что ее жена увидела идею создания
пластикового барьера в социальной сети TikTok, где пользователи использовали этот метод для объятий с
родственниками.
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