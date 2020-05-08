Канье Уэст представил новые кроссовки в странном дизайне. В сети их сравнили с хинкали

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Американский музыкальный хип-хоп исполнитель и дизайнер
Канье Уэст представил миру свои новые кроссовки собственного бренда Yeezy Mafia под
названием Yeezy 451 в
бежевом цвете и снова в очень странном дизайне. Об этом сообщили на официальной
странице бренда Yeezy Mafia в социальной сети Instagram.
В пресс-службе бренда рассказали, что дизайнер Канье Уэст
разработал новую модель в сотрудничестве с другим дизайнером Стивеном Смитом.
Однако многие пользователи интернета и социальных сетей не оценили по
достоинству модель Yeezy
451, а вместо этого сравнили кроссовки с хинкали, японскими пельменями и
другими мучными изделиями из теста.
На момент публикации кроссовки Yeezy 451 еще не поступили в продажу.
Также неизвестна цена и дата старта продаж в мире.
В конце 2019 года Канье Уэст снял свою жену, детей и других
родственников в своем новом клипе.
Как сообщал портал "Комментарии", всемирно известный
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онлайн-продажей своих товаров в Украине.
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