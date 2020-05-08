Канье Уэст представил новые кроссовки в странном дизайне. В сети их сравнили с хинкали

Американский музыкальный хип-хоп исполнитель и дизайнер Канье Уэст представил миру свои новые кроссовки собственного бренда Yeezy Mafia под названием Yeezy 451 в бежевом цвете и снова в очень странном дизайне. Об этом сообщили на официальной странице бренда Yeezy Mafia в социальной сети Instagram.

В пресс-службе бренда рассказали, что дизайнер Канье Уэст разработал новую модель в сотрудничестве с другим дизайнером Стивеном Смитом. Однако многие пользователи интернета и социальных сетей не оценили по достоинству модель Yeezy 451, а вместо этого сравнили кроссовки с хинкали, японскими пельменями и другими мучными изделиями из теста.

На момент публикации кроссовки Yeezy 451 еще не поступили в продажу. Также неизвестна цена и дата старта продаж в мире.

В конце 2019 года Канье Уэст снял свою жену, детей и других родственников в своем новом клипе.

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