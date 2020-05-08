Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.05.2020

BTC/USD

9924.92

ETH/USD

212.90

LTC/USD

47.12

НБУ 08.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Канье Уэст представил новые кроссовки в странном дизайне. В сети их сравнили с хинкали
НОВОСТИ Все новости

Канье Уэст представил новые кроссовки в странном дизайне. В сети их сравнили с хинкали

Цена и дата выхода пока неизвестны

сегодня, 17:22
Автор:

• Антон Корнилов

Канье Уэст представил новые кроссовки в странном дизайне. В сети их сравнили с хинкали

Американский музыкальный хип-хоп исполнитель и дизайнер Канье Уэст представил миру свои новые кроссовки собственного бренда Yeezy Mafia под названием Yeezy 451 в бежевом цвете и снова в очень странном дизайне. Об этом сообщили на официальной странице бренда Yeezy Mafia в социальной сети Instagram.

В пресс-службе бренда рассказали, что дизайнер Канье Уэст разработал новую модель в сотрудничестве с другим дизайнером Стивеном Смитом. Однако многие пользователи интернета и социальных сетей не оценили по достоинству модель Yeezy 451, а вместо этого сравнили кроссовки с хинкали, японскими пельменями и другими мучными изделиями из теста.

На момент публикации кроссовки Yeezy 451 еще не поступили в продажу. Также неизвестна цена и дата старта продаж в мире.

В конце 2019 года Канье Уэст снял свою жену, детей и других родственников в своем новом клипе.

Как сообщал портал "Комментарии", всемирно известный шведский магазин-производитель мебели IKEA запускает интернет-магазин с онлайн-продажей своих товаров в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/B_2hHYxnzL9/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...