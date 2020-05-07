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IKEA запускает онлайн-продажи в Украине

Дата открытия оффлайн-магазинов пока неизвестна

7 мая 2020, 23:26
Автор:

• Антон Корнилов

IKEA запускает онлайн-продажи в Украине

Всемирно известная шведская мебельная компания IKEA впервые в Украине начинает официальные продажи. Онлайн-магазин уже доступен, а продажи запустят в ближайшие дни. Об этом сообщили в издании Бабель со ссылкой на слова руководителя IKEA в Украине Флориана Мелле.

 "IKEA подтверждает свое расположение к Украине и планирует как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров с привлекательными дизайном и ценами доступными для как можно большего количества украинцев", — написал руководитель IKEA в Украине.

По словам Мелле, на текущий момент команда компании работает над открытием оффлайн-магазинов на украинском рынке и запуском интернет-магазина. На сайте уже доступны более 3600 товаров из различных категорий с описаниями и фотографиями.

Сайт украинской IKEA доступен по адресу ikea.ua, но возможность заказа и оплаты товара пока что отключена. СМИ также выяснили, что в украинском интернет-магазине IKEA цены заметно выше, чем в польском.

Как сообщал портал "Комментарии", вице-президент Amazon ушел в отставку и обвинил компанию в создании "атмосферы страха".


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Источник: https://thebabel.com.ua/ru/news/43125-ikea-zapuskaet-onlayn-prodazhi-v-ukraine
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