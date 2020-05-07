IKEA запускает онлайн-продажи в Украине

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Всемирно известная шведская мебельная компания IKEA впервые
в Украине начинает официальные продажи. Онлайн-магазин уже доступен, а продажи
запустят в ближайшие дни. Об этом сообщили в издании Бабель со ссылкой на слова
руководителя IKEA в Украине Флориана Мелле.
"IKEA подтверждает
свое расположение к Украине и планирует как можно быстрее сделать ассортимент
функциональных товаров с привлекательными дизайном и ценами доступными для как
можно большего количества украинцев", — написал руководитель IKEA в Украине.
По словам Мелле, на текущий момент команда компании работает
над открытием оффлайн-магазинов на украинском рынке и запуском
интернет-магазина. На сайте уже доступны более 3600 товаров из различных
категорий с описаниями и фотографиями.
Сайт украинской IKEA доступен по адресу ikea.ua, но возможность заказа и оплаты товара пока что отключена. СМИ
также выяснили, что в украинском интернет-магазине IKEA цены
заметно выше, чем в польском.
Как сообщал портал "Комментарии", вице-президент Amazon ушел в отставку и обвинил компанию в создании "атмосферы страха".
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