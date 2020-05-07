IKEA запускает онлайн-продажи в Украине

Всемирно известная шведская мебельная компания IKEA впервые в Украине начинает официальные продажи. Онлайн-магазин уже доступен, а продажи запустят в ближайшие дни. Об этом сообщили в издании Бабель со ссылкой на слова руководителя IKEA в Украине Флориана Мелле.

"IKEA подтверждает свое расположение к Украине и планирует как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров с привлекательными дизайном и ценами доступными для как можно большего количества украинцев", — написал руководитель IKEA в Украине.

По словам Мелле, на текущий момент команда компании работает над открытием оффлайн-магазинов на украинском рынке и запуском интернет-магазина. На сайте уже доступны более 3600 товаров из различных категорий с описаниями и фотографиями.

Сайт украинской IKEA доступен по адресу ikea.ua, но возможность заказа и оплаты товара пока что отключена. СМИ также выяснили, что в украинском интернет-магазине IKEA цены заметно выше, чем в польском.

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