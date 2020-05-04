Вице-президент Amazon ушел в отставку и обвинил компанию в создании «атмосферы страха»

Вице-президент "облачного" отдела Amazon Тим Брей сообщил об уходе в отставку в качестве протеста против решений и действия руководства компании. Он работал в компании в течение 5,5 лет. Об этом Тим Брей сообщил в своем личном блоге.

Тим Брей рассказал, что расстроен уходом из компании, потому что считает это лучшей работой из всех, которые у него когда-либо были, а еще, по его оценкам, он потеряет более миллиона долларов до вычета налогов в плане зарплаты и акций. Ранее он работал в Sun Microsystems и Google, был одни из создателей языка разметки XML.

По словам Брея, основной причиной его ухода стало увольнение сотрудников склада, которые выражали недовольство своими условиями труда в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Он назвал "токсичной" корпоративную культуру Amazon.

В своем открытом письме Тим Брей рассказал об уволенном сотруднике из Нью-Йорка, который требовал предоставить больше индивидуальных средств защиты еще в марте. Также он напомнил о 2 уволенных сотрудниках, которые организовали среди коллег петицию с требованием увеличения срока оплачиваемого отпуска.

По словам Брея, сотрудники протестовали на разных складах в разных городах, но вместо того, чтобы прислушаться к ним, руководство компании приняло более простое решение об увольнении.

Бывший вице-президент назвал основной причиной своего ухода именно создание "атмосферы страха" и отношение компании к своим сотрудникам.

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