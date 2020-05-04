Вице-президент Amazon ушел в отставку и обвинил компанию в создании «атмосферы страха»

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8928.05
ETH/USD
207.42
LTC/USD
47.21
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.36
Вице-президент "облачного" отдела Amazon Тим Брей
сообщил об уходе в отставку в качестве протеста против решений и действия
руководства компании. Он работал в компании в течение 5,5 лет. Об этом Тим Брей
сообщил в своем личном блоге.
Тим Брей рассказал, что расстроен уходом из компании, потому
что считает это лучшей работой из всех, которые у него когда-либо были, а еще,
по его оценкам, он потеряет более миллиона долларов до вычета налогов в плане
зарплаты и акций. Ранее он работал в Sun Microsystems и Google, был одни из создателей языка
разметки XML.
По словам Брея, основной причиной его ухода стало увольнение
сотрудников склада, которые выражали недовольство своими условиями труда в
условиях пандемии коронавируса Covid-19.
Он назвал "токсичной" корпоративную культуру Amazon.
В своем открытом письме Тим Брей рассказал об уволенном
сотруднике из Нью-Йорка, который требовал предоставить больше индивидуальных
средств защиты еще в марте. Также он напомнил о 2 уволенных сотрудниках,
которые организовали среди коллег петицию с требованием увеличения срока
оплачиваемого отпуска.
По словам Брея, сотрудники протестовали на разных складах в
разных городах, но вместо того, чтобы прислушаться к ним, руководство компании
приняло более простое решение об увольнении.
Бывший вице-президент назвал основной причиной своего ухода
именно создание "атмосферы страха" и отношение компании к своим сотрудникам.
Как сообщал портал "Комментарии", сервис доставки еды Uber Eats уходит
из Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости