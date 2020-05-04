Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.05.2020

BTC/USD

8828.97

ETH/USD

206.53

LTC/USD

46.98

НБУ 04.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Сервис доставки еды UberEats уходит из Украины
НОВОСТИ Все новости

Сервис доставки еды UberEats уходит из Украины

Компания показала слишком медленный рост в нашей стране

сегодня, 16:51
Автор:

• Антон Корнилов

Сервис доставки еды UberEats уходит из Украины

Сервис по доставке еды Uber Eats объявил о завершении своей работы в Украине уже с 3 июня 2020 года. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на соответствующее заявление представителя компании.

"Мы приняли трудное решение прекратить работу Uber Eats в Украине c начала июня. Это предусматривает наша стратегия по концентрации ресурсов и усилий в главных рынках Uber Eats по всему миру", — заявил представитель Uber Eats в комментарии журналистам.

Руководство компании приняло решение уйти из Украины после изучения показателей на рынке доставки. В нашей стране компания показала слишком медленный рост, а стратегия Uber Eats предусматривает фокусировку на более перспективных рынках.

Компания также останавливает работу в еще 6 странах по той же причине. Среди них Чехия, Египет, Румыния, Уругвай, Гондурас и Саудовская Аравия. При этом сервис такси Uber продолжает работать в нашей стране.

Как сообщал портал "Комментарии", авиакомпания Air France получит кредит на 7 миллиардов евро от Франции в условиях пандемии коронавируса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uk.reuters.com/article/us-uber-eats-markets/uber-closes-eats-operations-in-eight-smaller-markets-idUKKBN22G15N
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...