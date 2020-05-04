Сервис доставки еды UberEats уходит из Украины

Сервис по доставке еды Uber Eats объявил о завершении своей работы в Украине уже с 3 июня 2020 года. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на соответствующее заявление представителя компании.

"Мы приняли трудное решение прекратить работу Uber Eats в Украине c начала июня. Это предусматривает наша стратегия по концентрации ресурсов и усилий в главных рынках Uber Eats по всему миру", — заявил представитель Uber Eats в комментарии журналистам.

Руководство компании приняло решение уйти из Украины после изучения показателей на рынке доставки. В нашей стране компания показала слишком медленный рост, а стратегия Uber Eats предусматривает фокусировку на более перспективных рынках.

Компания также останавливает работу в еще 6 странах по той же причине. Среди них Чехия, Египет, Румыния, Уругвай, Гондурас и Саудовская Аравия. При этом сервис такси Uber продолжает работать в нашей стране.

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