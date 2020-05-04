Сервис доставки еды UberEats уходит из Украины

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Сервис по доставке еды Uber Eats объявил о завершении своей работы в
Украине уже с 3 июня 2020 года. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой
на соответствующее заявление представителя компании.
"Мы приняли трудное решение прекратить работу Uber Eats в
Украине c начала июня.
Это предусматривает наша стратегия по концентрации ресурсов и усилий в главных
рынках Uber Eats по всему миру", — заявил представитель Uber Eats в
комментарии журналистам.
Руководство компании приняло решение уйти из Украины после
изучения показателей на рынке доставки. В нашей стране компания показала
слишком медленный рост, а стратегия Uber Eats предусматривает фокусировку на более
перспективных рынках.
Компания также останавливает работу в еще 6 странах по той
же причине. Среди них Чехия, Египет, Румыния, Уругвай, Гондурас и Саудовская
Аравия. При этом сервис такси Uber продолжает работать в нашей стране.
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