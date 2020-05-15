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Почему не нужно выбрасывать использованные чайные пакетики

Эти пакетики можно использовать и в других случаях

сегодня, 10:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему не нужно выбрасывать использованные чайные пакетики

После использования чайного пакетика многие люди просто выбрасывают его в мусор, не зная о том, насколько он может быть полезен в хозяйстве. Какие еще существуют варианты его применения?

В готовку

Чайные пакетики можно использовать в процессе варение риса. Например, пакетик ромашкового чая придаст вашему блюду новые вкусовые нотки. Пасту можно варить с пакетиком зеленого чая, а вот для утренней овсянки отлично подойдет черный чай с различными специями.

Для мытья посуды

Если у вас закончилось средство для мытья посуды, тогда вам могут пригодиться использованные чайные пакетики. Замочите их в теплой воде и увидите, как остатки еды и жир с тарелок легко и быстро отмоются. 

Для рук

Любые въевшиеся в кожу запахи, например, после рыбы, лука или чеснока, мы привыкли устранять с помощью дольки лимона, но для этих целей отлично подходит и использованный чайный пакетик. Потрите его между ладонями и запах исчезнет.

Для борьбы с кожными раздражениями

Чай давно используют в народной медицине, как средство против отеков и раздражений на коже. Можно заварить пакетик чая, смочить в нем ватный диск и приложить к проблемному месту, но использованный чайный пакетик - гораздо проще, эффективнее и быстрее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезен гречишный чай.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/24325-pochemu-ne-stoit-vybrasyvat-ispolzovannye-chaynye-paketiki
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