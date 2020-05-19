Как противостоять злой собаке: несколько важных советов

Возможность нападения со стороны бродячей собаки является большой проблемой жителей многих украинских городов. Если в их центральной части опасаться особо нечего, то на окраинах вероятность повстречать агрессивно настроенную собаку, или даже стаю, весьма велика.

Если тебе не повезло оказаться один на один против злой собаки, то не пробуй убегать, это бесполезно. Тебе прийдется противостоять ей. А мы подскажем тебе как.

Попробуй отбиться

Если ты забыл дома пистолет, баллончик и электрошокер, постарайся быстро оглядеться по сторонам и найти палку, камень или что-то еще, чем можно отбиться от пса. Палкой можно защищаться от собаки на расстоянии — бей ее по морде, по носу, и она отстанет. Да, и при случае обратись к невропатологу — твой следующий провал памяти может стоить дороже, чем прививки от бешенства.

Смотри, куда смотрит собака

Обычно собака перед нападением смотрит в то место, куда будет атаковать. Если она не косоглазая, то в момент атаки можно попробовать увернуться и нанести удар ногой по туловищу, чтобы сбить животное с траектории полета. Но бить нужно быстро и сильно, иначе она точно тебя укусит. Целься в область лопатки, шею или грудь.

Атакуй, когда она в прыжке

Чаще всего собака нападает в прыжке. В этот момент нужно атаковать. Выставь вперед руку и, когда она в нее вцепится, сделай резкое движение от себя-вверх-вбок, а свободной рукой резко рвани на себя сзади в районе шеи собаки. Вероятно, ты сломаешь ей шею, и на мнение гринписовцев по этому поводу тебе явно будет наплевать. Совет, разумеется, не "айс". Но это лучше, чем стоять и ждать, пока она превратит тебя в закуску.

“Кайенская“ смесь

Если часто ходишь там, где полно бродячих собак, можно использовать кайенскую смесь. Состав: 50% самый ядреный перетертый табак / 50% черный молотый перец. Насыпаешь в небольшую пластиковую баночку и кладешь в нагрудный карман. В нужный момент высыпаешь в морду собаке.

Глубже в пасть

Укус собаки разделяют на три стадии: хват, сжатие и трепок. От первой до последней проходит от полсекунды до секунды. Именно трепок является самым опасным, поскольку при нем травмируются мышцы и связки. Чтобы этого избежать, постарайся подставить собаке под укус кулаки или предплечья, проталкивая их глубже в пасть.

Это как раз тот случай, когда мы надеемся, что такие советы тебе не пригодятся. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно выбрать дождевик.

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