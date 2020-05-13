Как правильно выбрать дождевик: советы для мужчин

Хотя лето все активнее заявляет о своих правах, в гардеробе мужчин должны появиться не только шорты, футболки и бейсболки. Поскольку даже самым жарким летом вероятность дождя никто не отменял, мужчинам следует задумать в дождевиках. Никому ж не хочется быть застигнутым врасплох непогодой во время рыбалки или пикника. Сегодня мы дадим тебе несколько советов, как мужчине правильно подобрать себе дождевик.

Вентиляция ткани

Если ткань не мембранная, а из материала с водоотталкивающей пропиткой или из полимера, проследи, чтобы у куртки была дополнительная вентиляция. К примеру, это могут быть специальные отверстия на внутренней части рукава, без которых в такой одежде быстро станет душно и некомфортно.

Компактность

Многие современные дождевики предполагают возможность компактного складывания, они достаточно лёгкие и их удобно брать с собой. Это важно, поскольку в весенние месяцы погода может измениться в течение часа.

Длина



Первое, на что стоит обратить внимание при выборе дождевика - его длина. Куртка должна целиком прикрывать корпус, доходя до середины бедра. Если дождевик длиннее, убедись, что его полы не мешают ходьбе, а снизу он не слишком широк (чтобы ветер не задувал и не задирался подол).

Карманы и швы

Молнии, карманы и швы - самые "уязвимые" места, они должны быть дополнительно защищены от воды. Неплохо, если у карманов будут прикрывающие верх клапаны, не позволяющие промокнуть содержимому. Молниям и швам не навредит специальная пропитка, чтобы и они не пропускали лишнюю влагу.

Правильно выбраный дождевик поможет тебе как оставаться сухим в непогоду, так и выглядеть стильно. Также издание "Комментарии" расскажет о том, как сочетать джинсы и пиджак.

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