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Как обучить сына обращению с финансами: несколько ключевых моментов

Эти советы помогут научить сына грамотно распоряжаться своими деньгами и стать надежной опорой семьи

сегодня, 17:12
Автор:

• Зинченко Павел

Как обучить сына обращению с финансами: несколько ключевых моментов

Отец должен обучать своего сына. Научить его забивать гвоздь, чинить розетку, привить правильные моральные принципы. И разумеется, объяснить, как правильно обращаться з деньгами. Ведь в будущем сын станет кормильцем семьи. Именно поэтому отец должен непременно привить ему правильное отношения к деньгам. И мы расскажем тебе, как это сделать.  

Начни с основ и развивай полезные привычки

Научи зарабатывать, поскольку это фундамент. Когда мальчик умеет зарабатывать, то используя различные мотиваторы, можно привить такие привычки, как делиться, разумно тратить, экономить и даже со временем инвестировать часть денег. Умение управлять деньгами убережет детвору от хаоса на счетах и ​​в кармане. Это как с велосипедом: если уж научился, не забудешь никогда, а регулярная практика повышает мастерство.

Измени восприятие ребенка

Вместо того, чтобы позволить мальчишке принимать тебя как станок реализации его прихотей, получи из этого пользу. Он хочет что-то приобрести? Напомни ему, что он имеет собственные средства, и может потратить то, что получил трудом. Это научит его останавливаться и по-настоящему думать, как тратить то, что он имеет.

Не избегай темы денег

Поговори о домашних расходах. Дети уже сейчас должны задуматься о том, сколько стоит оставить включенным свет или открытый кран в ванной, поскольку это влияет на семейный бюджет. Эти разговоры помогут малышу освоить понятия "разумного потребления".

Научи разнице между "Хочу" и "Необходимо"

Умение разграничивать эти понятия поможет детям развить ответственное отношение к затратам и предостережет от непосильных кредитов и нулевых сберегательных счетов.

Практика

Лекции — это хорошо, а опыт — это то, что заставит осознать. Позволь своему сыну экспериментировать в управлении деньгами в молодом возрасте, когда ставки не такие высокие, чем во взрослой жизни, а ошибки не так болезненны.

Благодаря этой науке, твой сын очень быстро научится грамотно относиться к деньгами и в будущем станет надежной опорой своей семьи. А в трудную минуту прийдет на выручку и тебе. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно копить деньги.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/1843135-kogda-nachat-znakomit-rebenka-s-ponyatiyami-pro-finansy
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