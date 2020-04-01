Как правильно копить деньги: несколько ключевых секретов

Если ты решил купить новую машину или съездить на дорогой курорт, то тебе наверняка прийдется поднакопить деньжат. Это не самый легкий процесс. Многие срываются на полпути к цели и начинают транжирить накопленные сбережения на какую-то ерунду. Чтобы этого избежать, придерживайся следующих правил.

Определи цель

Прежде всего, необходимо четко знать, зачем тебе нужны отложенные деньги. Без этого мотивация быстро пропадет и отложенная сумма будет довольно быстро расстрачена.

Откладывать небольшой процент

Рекомендуется откладывать 10% от всех твоих доходов. Отговорки не принимаются! Конечно, бывают форс-мажорные ситуации, но если жизнь течет в спокойном русле, то это правило должно выполняться беспрекословно.

Депозит

Когда наберется небольшая сумма, обязательно открой депозитный счет в банке. Обязательно со сложным процентом. Сложный процент — это когда по происшествии определенного времени на вложенную сумму начисляются проценты, которые прибавляются к "лежащей на счету" сумме, и проценты в следующем периоде будут "капать" уже с общей суммы.

Не прекращай выплачивать

Если выплачиваешь долг по кредиту, то перестань выплачивать, а просто открой депозит и перечисляй ту же сумму на этот счет. Ты и без того привык обходиться без этих денег, так пусть они лучше работают на твою главную цель.

Не факт, что таким образом удасться разбогатеть, но подкопить приличную сумму вполне реально. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно давать в долг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!