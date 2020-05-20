Как избавиться от неприятного запаха из холодильника

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Холодильник - это место контакта с пищевыми продуктами, поэтому его необходимо держать в идеальной чистоте. Если вы столкнулись с неприятным запахом, который напрочь отбивает аппетит и портит продукты, стоит обратиться за помощью к проверенным народным средствам. Что поможет избавить холодильник от неприятного запаха?
Натуральный уксус
Этот продукт эффективно поможет убрать неприятный запах из холодильника. Достаточно смочить тряпку в растворе уксуса и воды (1:1) и протереть в нем все стенки и поверхности.
Пищевая сода
Сода работает и как эффективное натуральное моющее средство, и как отличный поглотитель запахов. Для начала, промойте холодильник раствором соды, а затем насыпьте немного соды в тарелку и оставьте открытой на полках — запах будет абсорбироваться. Менять такие тарелочки надо раз в 3 месяца.
Нашатырный спирт
Его можно назвать "тяжелой артиллерией", поскольку спирт помогает вывести даже самые застарелые и въевшиеся запахи. Протрите полки и поверхности нашатырем, оставляем дверку холодильника открытой на сутки.
Лимонный сок
Работает аналогично уксусу, только вот количество сока для раствора требуется минимальное – просто выжмите несколько капель сока на губку или тряпочку и можно протирать.
Активированный уголь
Купите в аптеке побольше угля, растолките примерно 20–50 таблеток в порошок и насыпьте его в блюдечко. Держите в холодильнике до исчезновения неприятного запаха.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как долго можно хранить продукты в холодильнике.
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