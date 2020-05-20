Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.05.2020

BTC/USD

9461.99

ETH/USD

209.03

LTC/USD

43.83

НБУ 20.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.42

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Как правильно чистить ювелирные украшения
НОВОСТИ Все новости

Как правильно чистить ювелирные украшения

Со временем украшения теряют свой блеск и привлекательность

сегодня, 17:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как правильно чистить ювелирные украшения

Для того, чтобы ювелирные изделия долгое время сохраняли свой первозданный вид, важно за ними правильно и регулярно ухаживать. Сделать это можно не только у профессионального мастера, но и в домашних условиях. Что для этого требуется?

В первую очередь, снимайте свои украшения, когда занимаетесь домашними делами: уборкой, готовкой, стиркой и т.д. Во время этих занятий есть большой риск повредить материал или потерять драгоценные камни.

Если ювелирные украшения потеряли свой прежний блеск и красоту, тогда стоит их почистить, но делать это необходимо очень аккуратно. Самый эффективный и легкий метод - это вода и обычное мыло. Положите украшения в миску с теплой водой и мылом, чтобы случайно не уронить их в раковину, возьмите мягкую старую зубную щетку и аккуратно прочистите все уголки. Затем сполосните чистой водой и оставьте сохнуть. Раз в полгода можно прибегать к профессиональной чистке у мастера.

Ни в коем случае не используйте для очистки абразивные очистители, отбеливатели, зубные пасты или любые средства с мелкими частицами, хлором или аммиаком — ничего из того, что вы обычно используете для очищения ванной комнаты или кухни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие украшения безнадежно устарели в 2020 году.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bazaar.ru/fashion/jewelry/8-sovetov-kak-pravilno-uhazhivat-za-yuvelirnymi-ukrasheniyami/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписыватесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!