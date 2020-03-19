Украшения, которые безнадежно устарели в 2020 году

Дополнить образ или подчеркнуть свою индивидуальность можно с помощью бижутерии или ювелирных изделий, но с условием, что у этих аксессуаров "не истек срок годности". Какие аксессуары не актуальны в этом году?

Ободки

Тонкие ободки с ушками, украшенные стразами, — тренд из далекого 2012 года, но до сих пор подобные вещи можно купить в любом магазине аксессуаров. Если у вас есть желание сделать образ современным и модным, то лучше обратить внимание на модели Fendi, которые носят широкие ободки из кожи или бархата задом наперед.





Комплект сережек

Вариант с одной сережкой в ухе уже несколько сезонов подряд модели демонстрируют на мировых подиумах. Тем не менее в повседневной жизни немногие девушки отважились бы на такие эксперименты, но 2020 год — хорошая возможность добавить в свой образ немного разнообразия и неряшливости.





Украшения с перьями

Из года в год летним хитом становились украшения с перьями, и этот тренд успел изрядно надоесть дизайнерам, поэтому такие модные дома, как Christian Dior, Oscar de la Renta и Prada, предложили забыть в новом сезоне о надоевшем "тропическом" направлении и заменить его на "пляжное", а именно на ракушки больших размеров.





Серьги в форме колец

Дизайнеры всемирно известных модных домов предлагают в 2020 году побороть стеснение и стать заметнее, позабыв об изящных сережках и заменив их на массивные изделия, состоящие как из одного, так и из нескольких обручей.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие аксессуары будут в моде этой весной.

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