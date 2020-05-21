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Разгружаем шкаф: как удачно продать одежду в интернете

Со временем в шкафу накапливается лишняя одежда

сегодня, 17:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Разгружаем шкаф: как удачно продать одежду в интернете

Уже скоро мы перейдем на летный сезон, а значит пора провести ревизию в шкафу и пересмотреть свой гардероб. Наверняка, там есть вещи, которые вы уже не будете носить, но и выбросить их не хотите. Там может их лучше продать? Но как это правильно сделать?

Фото решает все

Если вы хотите, чтобы покупатель обратил внимание на вашу вещь, тогда сделайте хороший и качественный снимок. И лучше это сделать на модели. Если платье или кофточка просто висит на вешалке или разложена на кровати, а фото искажено и не передает цвет вещи, то вряд ли она кому-то понравится. А при нормальном освещении и на модели (на себе или на подруге) вещь будет смотреться лучше и ее смогут оценить по достоинству.

Завершенность образа

Еще для удачной продажи своей вещи можно создать цельный образ. Например, вы продаете платье и сразу предлагаете полноценный вариант лука. Подбираете правильные туфли, клатч, аксессуары. В таком случае, покупатель будет видеть, что это платье хорошо сочетается с многими другими вещами и захочет его приобрести.

Звездный ансамбль

Подражание звездам шоу-бизнеса – привычка многих. Поэтому вполне логично, что медийное лицо может прорекламировать вашу вещь. Для этого необходимо найти фото знаменитости в похожей одежде и прикрепить рядом с основным снимком. Большинство купит толстовку, как у Хью Джекмена или топ, как у Рианны. Потенциальный покупатель думает, что он приобретет почти такую же одежду, а это сыграет вам на руку.

Оставайтесь на связи

Когда оставляете номер телефона, будьте на связи. Вроде бы простое правило, но соблюдают его далеко не все. Указывайте, в какое время лучше звонить. В том случае, когда оперативно перезванивать не получается, оставляйте свою электронную почту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно сочетать цвета в одежде.


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Источник: https://lucky-women.ru/kak-udachno-prodat-v-internete-odezhdu-iz-shkafa/
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