Подсказки модницам: как правильно сочетать цвета в одежде

Для того, чтобы всегда выглядеть модно и стильно не обязательно тратить на гардероб целое состояние. Важно научиться правильно миксовать вещи и сочетать оттенки в одежде, чтобы они смотрелись выигрышно. Каждая девушка может научиться этому самостоятельно, и помочь ей в этом могут следующие подсказки.

Серый цвет

Этот цвет является своеобразным "мольбертом", на который можно добавлять яркие краски. Его можно сочетать с насыщенным красным, бордовым, бежевым и нежно-голубым. И, конечно же, "бессмертное" сочетание серого с черным и белым всегда будет выглядеть гармонично.

Бежевый цвет

Этот оттенок мягкий, нежный и универсальный, поэтому подходит практически для любого сезона и повода. Вариантов его грамотного сочетание действительно очень много. Прежде всего, это глубокие оттенки бордо, фиолетового и горчичного. Элегантно будет смотреться образ, в котором бежевый цвет сочетается с коричневым или черным.

Цвет Марсала

Благородный винный оттенок Марсала способен создать действительно роскошные сочетания. Такой насыщенный цвет всегда будет играть главную роль в образе, остальные цвета должны его разбавить и сбалансировать. Лучше всего он сочетается с белым, бежевым и черным, бледно-голубым и светло-коричневым.

Бирюзовый цвет

Этот цвет дарит ощущение легкости и воспоминание о теплом морском бризе даже в капризную непогоду. Его лучше всего дополнят желтый, белый, коричневый и бледно-оранжевый цвета.

Темно-синий цвет

Этот цвет требует красивого контраста, поэтому лучше его сочетать с приглушенными светлыми оттенками: бежевым, светло-коричневым, белым, светло-серым.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие оттенки в одежде привлекают внимание мужчин.

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