Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.05.2020

BTC/USD

9688.22

ETH/USD

212.83

LTC/USD

44.85

НБУ 19.05.2020

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

29.16

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Подсказки модницам: как правильно сочетать цвета в одежде
НОВОСТИ Все новости

Подсказки модницам: как правильно сочетать цвета в одежде

Внешний вид зависит от удачного сочетания оттенков в одежде

сегодня, 14:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Подсказки модницам: как правильно сочетать цвета в одежде

Для того, чтобы всегда выглядеть модно и стильно не обязательно тратить на гардероб целое состояние. Важно научиться правильно миксовать вещи и сочетать оттенки в одежде, чтобы они смотрелись выигрышно. Каждая девушка может научиться этому самостоятельно, и помочь ей в этом могут следующие подсказки. 

Серый цвет

Этот цвет является своеобразным "мольбертом", на который можно добавлять яркие краски. Его можно сочетать с насыщенным красным, бордовым, бежевым и нежно-голубым. И, конечно же, "бессмертное" сочетание серого с черным и белым всегда будет выглядеть гармонично. 

Бежевый цвет

Этот оттенок мягкий, нежный и универсальный, поэтому подходит практически для любого сезона и повода. Вариантов его грамотного сочетание действительно очень много. Прежде всего, это глубокие оттенки бордо, фиолетового и горчичного. Элегантно будет смотреться образ, в котором бежевый цвет сочетается с коричневым или черным. 

Цвет Марсала

Благородный винный оттенок Марсала способен создать действительно роскошные сочетания. Такой насыщенный цвет всегда будет играть главную роль в образе, остальные цвета должны его разбавить и сбалансировать. Лучше всего он сочетается с белым, бежевым и черным, бледно-голубым и светло-коричневым. 

Бирюзовый цвет

Этот цвет дарит ощущение легкости и воспоминание о теплом морском бризе даже в капризную непогоду. Его лучше всего дополнят желтый, белый, коричневый и бледно-оранжевый цвета.

Темно-синий цвет

Этот цвет требует красивого контраста, поэтому лучше его сочетать с приглушенными светлыми оттенками: бежевым, светло-коричневым, белым, светло-серым.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие оттенки в одежде привлекают внимание мужчин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gepur.ru/blog/show/news/sochetaniya_chvetov
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...