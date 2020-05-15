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Какие оттенки в одежде привлекают внимание мужчин

Эти оттенки делают образ элегантным и женственным

сегодня, 12:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие оттенки в одежде привлекают внимание мужчин

Любой женщине нравится приковывать к себе взгляды мужчин и быть объектом обожания. Но для этого не обязательно надевать мини-юбку и высокие каблуки. Есть оттенки, которые на психологическом уровне притягивают внимание представителей сильного пола. Так, какие цвета стоит добавить в свой гардероб?

Красный

На этот яркий, "вкусный" оттенок крайне падки многие представители сильного пола. Именно насыщенный красный ассоциируется с энергией, страстью и уверенностью, он демонстрирует лидерские качества и открытость в общении. Поэтому смело добавляйте чуточку перчинки в свой гардероб. Образ не обязательно должен состоять только из красного, достаточно выбрать одну вещь: алую блузку, блейзер, юбку или футболку. 

Черный

Не менее популярный классический оттенок, который вызывает у мужчин интерес. Он как бы загадывает загадку, призывает искать ответы, но при этом не выглядит вульгарно. Элегантный оттенок дает полную свободу в выборе деталей наряда. Брючный черный костюм, изящное платье или прозрачная блуза заставят сердце любого мужчины биться чаще.

Синий

Этот цвет вызывает полное доверие и спокойствие. Он выглядит ярко, но при этом строго и элегантно. Возможно, поэтому многие мужчины его просто обожают. Синие оттенки выступают символом строгости и верности духовным ценностям. 

Белый 

Цвет невинности, чистоты и гармонии без лишней колоритности тоже будоражит чувства мужчин. Белый — нейтральный, он может служить отличным фоном для любого другого оттенка, а также выгодно смотреться самостоятельно. У большинства мужчин он ассоциируется с чистотой и непорочностью, умиротворением и покоем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что расскажет о женщине ее любимый цвет помады.


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Источник: https://femmie.ru/muzhchiny-nazvali-5-ottenkov-kotory-e-ih-zavodyat-berem-na-vooruzhenie-319081/
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