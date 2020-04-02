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Что расскажет о женщине ее любимый цвет помады

Помада — это крайне важный элемент мейк-апа

сегодня, 14:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что расскажет о женщине ее любимый цвет помады

Многие вещи, которыми женщина пользуется регулярно, могут рассказать не только о ее настроении, но и характере. Например, оттенок помады способен рассекретить некоторые тайны своей обладательницы.

Красная помада

Такой оттенок помады нравится уверенным в себе женщинам, которые любят быть в центре внимания. Красные цвета выбирают эмоциональные и страстные натуры, которые не бояться сплетен, взглядов и не против легкого флирта. 

Нюдовые цвета

Это все оттенки бежевого. Такой цвет помады выбирают спокойные и нежные женщины. Они не гоняться за вниманием и славой, отдавая предпочтение семейному теплу, уюту и традициям. Обладательницы таких оттенков уступчивы и ранимы, но знают себе цену. 

Нежно-розовые оттенки

Их выбирают девушки романтичные и слегка инфантильные. Розовая помада говорит о своей владелице, что она – однолюб и будет хорошей женой. Она умеет раскрыть женственность и пользуется этим в отношениях с мужчиной. 

Яркие цвета 

Такие оттенки губной помады свидетельствуют о неординарности своей владелицы. Она знает толк в эффектном появлении. Такие девушки обожают себя, порой эгоистичны, но всегда фантастические. 

Темные цвета

Почти черная, темно-коричневая помада, бордовая, вишневая говорят, что перед вами стоит настоящая женщина-вамп. Она загадка. Порой для себя самой же. При этом такая девушка часто творческая и нестандартная. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что расскажут о нас наши слова-паразиты. 


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Источник: https://kolobok.ua/semya/psikhologiya/815924-chto-rasskazhet-o-zhenshchine-ee-ljubimyj-tsvet-pomady-vy-udivites
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