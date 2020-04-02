Что расскажет о женщине ее любимый цвет помады

Многие вещи, которыми женщина пользуется регулярно, могут рассказать не только о ее настроении, но и характере. Например, оттенок помады способен рассекретить некоторые тайны своей обладательницы.

Красная помада

Такой оттенок помады нравится уверенным в себе женщинам, которые любят быть в центре внимания. Красные цвета выбирают эмоциональные и страстные натуры, которые не бояться сплетен, взглядов и не против легкого флирта.

Нюдовые цвета

Это все оттенки бежевого. Такой цвет помады выбирают спокойные и нежные женщины. Они не гоняться за вниманием и славой, отдавая предпочтение семейному теплу, уюту и традициям. Обладательницы таких оттенков уступчивы и ранимы, но знают себе цену.

Нежно-розовые оттенки

Их выбирают девушки романтичные и слегка инфантильные. Розовая помада говорит о своей владелице, что она – однолюб и будет хорошей женой. Она умеет раскрыть женственность и пользуется этим в отношениях с мужчиной.

Яркие цвета

Такие оттенки губной помады свидетельствуют о неординарности своей владелицы. Она знает толк в эффектном появлении. Такие девушки обожают себя, порой эгоистичны, но всегда фантастические.

Темные цвета

Почти черная, темно-коричневая помада, бордовая, вишневая говорят, что перед вами стоит настоящая женщина-вамп. Она загадка. Порой для себя самой же. При этом такая девушка часто творческая и нестандартная.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что расскажут о нас наши слова-паразиты.

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