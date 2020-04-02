Что расскажет о женщине ее любимый цвет помады

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Многие вещи, которыми женщина пользуется регулярно, могут рассказать не только о ее настроении, но и характере. Например, оттенок помады способен рассекретить некоторые тайны своей обладательницы.
Красная помада
Такой оттенок помады нравится уверенным в себе женщинам, которые любят быть в центре внимания. Красные цвета выбирают эмоциональные и страстные натуры, которые не бояться сплетен, взглядов и не против легкого флирта.
Нюдовые цвета
Это все оттенки бежевого. Такой цвет помады выбирают спокойные и нежные женщины. Они не гоняться за вниманием и славой, отдавая предпочтение семейному теплу, уюту и традициям. Обладательницы таких оттенков уступчивы и ранимы, но знают себе цену.
Нежно-розовые оттенки
Их выбирают девушки романтичные и слегка инфантильные. Розовая помада говорит о своей владелице, что она – однолюб и будет хорошей женой. Она умеет раскрыть женственность и пользуется этим в отношениях с мужчиной.
Яркие цвета
Такие оттенки губной помады свидетельствуют о неординарности своей владелицы. Она знает толк в эффектном появлении. Такие девушки обожают себя, порой эгоистичны, но всегда фантастические.
Темные цвета
Почти черная, темно-коричневая помада, бордовая, вишневая говорят, что перед вами стоит настоящая женщина-вамп. Она загадка. Порой для себя самой же. При этом такая девушка часто творческая и нестандартная.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что расскажут о нас наши слова-паразиты.
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