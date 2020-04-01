Что расскажут о нас слова-паразиты и как от них избавиться

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6278.92
ETH/USD
132.59
LTC/USD
38.39
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.36
Наверное,
у каждого человека есть "навязчивые" словечки, от которых он желает поскорее избавиться.
Слова-паразиты не только портят речь и делают ее "бедной", но еще могут многое
рассказать о нашем характере и недостатках.
"Просто" —
зависимость
Чаще
всего слово "просто" вставляют в разговор люди, которые зависят от чужого
мнения и постоянно хотят за что-то оправдаться перед слушателями. Они объясняют
ситуацию, что вот "просто" хотели что-то сделать, но не получилось и так далее.
Такие люди чувствуют себя за что-то виноватыми перед собеседниками.
"Короче" —
нервозность
Слово-паразит,
присущее людям с повышенной нервозностью и суетливостью. Человек пытается рассказать
что-то быстро и много, но у него не получается из-за того, что язык не успевает
за работой мозга.
"Смотри" —
нетерпеливость
Люди,
которые в своей речи часто употребляют слово "смотри" пытаются донести до
собеседника свою мысль во всех деталях, акцентируя его внимания именно этим
словом-паразитом. Также люди его используют, чтобы удержать внимание своих
слушателей.
"Кстати" — смущение
Такое
"навязчивое" словечко говорит о смущении человека. Он не любит активно
участвовать в беседе, а когда пытается что-то сказать, использует именно это слово. Человек боится, что его мнение могут не разделить другие участники
разговора или оно будет не в тему, а "кстати" употребляет, чтобы продолжить
чью-то мысль.
"Типа" — незрелость
Чаще
всего это слово-паразит используют подростки, которые пытаются донести до людей
определенную мысль, но из-за плохого словарного запаса или отсутствия опыта, не
знают, как правильно это сделать.
Если
у вас есть слова-паразиты, которые мешают вам общаться, тогда попробуйте от них
избавиться, хоть это и не просто. В первую очередь, станьте перед зеркалом и
раз 100 произнести ваше "навязчивое" слово вслух. Оно вам быстро надоест и
подсознательно вы станете реже его использовать в разговоре.
Также не спешите при разговоре с собеседником. Не бойтесь делать паузы, ведь чаще всего они заполняются словами-паразитами. Стройте свое предложение правильно, без спешки.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки выдают наши психологические
слабости.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости