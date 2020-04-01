Что расскажут о нас слова-паразиты и как от них избавиться

Наверное, у каждого человека есть "навязчивые" словечки, от которых он желает поскорее избавиться. Слова-паразиты не только портят речь и делают ее "бедной", но еще могут многое рассказать о нашем характере и недостатках.

"Просто" — зависимость

Чаще всего слово "просто" вставляют в разговор люди, которые зависят от чужого мнения и постоянно хотят за что-то оправдаться перед слушателями. Они объясняют ситуацию, что вот "просто" хотели что-то сделать, но не получилось и так далее. Такие люди чувствуют себя за что-то виноватыми перед собеседниками.

"Короче" — нервозность

Слово-паразит, присущее людям с повышенной нервозностью и суетливостью. Человек пытается рассказать что-то быстро и много, но у него не получается из-за того, что язык не успевает за работой мозга.

"Смотри" — нетерпеливость

Люди, которые в своей речи часто употребляют слово "смотри" пытаются донести до собеседника свою мысль во всех деталях, акцентируя его внимания именно этим словом-паразитом. Также люди его используют, чтобы удержать внимание своих слушателей.

"Кстати" — смущение

Такое "навязчивое" словечко говорит о смущении человека. Он не любит активно участвовать в беседе, а когда пытается что-то сказать, использует именно это слово. Человек боится, что его мнение могут не разделить другие участники разговора или оно будет не в тему, а "кстати" употребляет, чтобы продолжить чью-то мысль.

"Типа" — незрелость

Чаще всего это слово-паразит используют подростки, которые пытаются донести до людей определенную мысль, но из-за плохого словарного запаса или отсутствия опыта, не знают, как правильно это сделать.

Если у вас есть слова-паразиты, которые мешают вам общаться, тогда попробуйте от них избавиться, хоть это и не просто. В первую очередь, станьте перед зеркалом и раз 100 произнести ваше "навязчивое" слово вслух. Оно вам быстро надоест и подсознательно вы станете реже его использовать в разговоре.

Также не спешите при разговоре с собеседником. Не бойтесь делать паузы, ведь чаще всего они заполняются словами-паразитами. Стройте свое предложение правильно, без спешки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки выдают наши психологические слабости.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!