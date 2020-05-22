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Когда ударило током: пошаговая инструкция по спасению

Если ты видишь, как другого человека ударило током, действовать надо незамедлительно

сегодня, 13:09
Автор:

• Зинченко Павел

Когда ударило током: пошаговая инструкция по спасению

С любым человеком, особенно если речь идет о ребенке, может случиться это неприятное проишествие - удар током. Более того, это может произойти прямо на твоих глазах с кем-то из твоих близких, и прийдется немедленно принимать меры для его спасения. Сегодня мы расскажем тебе, как необходимо действовать, чтобы спасти человека, которого ударило током.

1. Чтобы освободить пострадавшего от тока, выключи электроустановку, которой он касается, с помощью выключателя или рубильника.

2. Если же не представляется возможным выключить, переруби провод, который касается человека. Сделай это топором или лопатой с сухой деревянной рукояткой. Затем откинь его палкой или другим сухим предметом, не проводящим ток.

3. При этом желательно изолировать себя от земли, став, например, на сухие доски, пальто или резиновую подстилку.

4. Освобождая пострадавшего от действия электрического тока, следует действовать одной рукой.

5. После устранения действия электрического тока, пострадавшему следует оказать первую помощь, предварительно вызвав “скорую“.

6. К слову, если ты увидишь оборванные провода линий электропередач на земле, на дереве или где-либо, не приближайся более чем на 8 метров, чтобы не быть пораженным электрическим током.

Надеемся, эти советы помогут тебе, если ты столкнешься с этой неприятной ситуацией. Также издание "Комментарии" расскажет о том, как выбраться из тонущего автомобиля


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Источник: https://mport.ua/mix/762196-kak-spasti-cheloveka-kotorogo-udarilo-tokom
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