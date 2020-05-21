Как спастись из тонущего автомобиля: пять жизненно важных правил

Мало кому хотелось бы оказаться внутри утонувшего автомобиля. Это тот случай, когда говорят "Даже врагу не пожелаешь!" Хотя такие ситуации случаются довольно редко, они, как правило, заканчиваются летальным исходом, поскольку запаниковавший человек не знает, как ему выбраться из автомобиля, а помощь подойти просто не успевает. Именно поэтому мы сегодня расскажем тебе, как выбраться из тонущего автомобиля, если уж тебя не миновала чаша сия.

Главное правило – никакой паники!

Безусловно, когда потоки воды заливают погружающуюся в пучину машину со всех сторон, сохранить самообладание совсем непросто, но сделать это необходимо. Если человек паникует, он тратит собственную энергию и жизненно важный кислород, сокращая свои шансы выбраться живым. Поэтому в случае ДТП, при котором авто уходит под воду, нужно в первую очередь сосредоточиться на правильном алгоритме действий.

Максимальные шансы спастись – в первые 2 минуты

Как правило, автомобиль удерживается на водной поверхности первые 30-120 секунд. Это лучшее время для спасения. Если не поддаваться панике, то для того чтобы выбраться из машины вместе с пассажирами, достаточно 30 секунд.

Не ждать пока выровняется давление воды

При погружении автомобиля в воду из-за разницы давления снаружи и внутри открыть дверцу авто уже невозможно. Есть мнение, что нужно дождаться, когда вода заполнит весь салон – давление выровняется и дверь откроется. Но проблема в том, что пока это произойдёт человек, скорее всего, захлебнётся.

Как выбраться через окно

Итак, не стоит терять время на то, чтобы открыть дверь автомобиля. Идеально, если в машине ручные подъёмники окон. Если же открыть окно не удалось, выход один – разбить. Для экстренных случаев в машине необходимо иметь какой-нибудь инструмент для разбивания автостёкол или гаечный ключ, молоток. Если же инструмента под рукой не оказалось, вполне подойдёт каблук-шпилька, штырь подголовника, а в крайнем случае и собственный локоть. Удар нужно наносить в угол, потому что в центре стекло пружинит.

Важно помнить, что как только стекло будет разбито, в автомобиль хлынет вода. Необходимо, сохраняя спокойствие, выбираться из автомобиля и плыть в ту сторону, куда поднимаются пузырьки воздуха.

Оказать помощь остальным пассажирам



Если в машине есть пассажиры, первое что нужно сделать – постараться их успокоить и быстро объяснить план действий. Если в салоне есть дети, необходимо сначала отстегнуть свой ремень безопасности, потом отстегнуть детей и вытолкнуть их наружу. Если ребёнок совсем маленький, то нужно взять его на руки и выбираться вместе с ним.

Еще раз повторяем, если уж оказался в такой ситуации - не паникуй! Тебя ждут великие дела и ты непременно выберешься из этой ситуации. Также издание "Комментарии" расскажет о главных правилах выживания при крушении самолета.

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