Главные правила выживания при крушении самолета

Самолеты являются одним из самых популярных средств передвижения. В минимально короткие сроки можно оказаться в другом конце света и при этом ваше путешествие будет комфортным и увлекательным. Но хотя самолеты являются также и одним из самых безопасных стредств передвижения, вероятность авиакатастрофы нельзя исключать. Шанс выжить при крушении самолета весьма мал. Поэтому мы дадим тебе несколько советов, которые существенно увеличат твои шансы.

Будь готов!

Не постесняйся и внимательно изучи все спасательное оборудование, которое имеется на борту авиалайнера. Не пропускай ни одного слова стюардов, которые инструктируют пассажиров, как надо вести себя в чрезвычайной ситуации. Убедись, что спасательный жилет, небольшая надувная лодка, дыхательный аппарат находятся на доступном расстоянии. По возможности попробуй, как на тебе будут сидеть эти гаджеты, потренируйся в их надевании.

Засеки время

Заранее проиграй в уме все свои действия, необходимые для спасения. Узнай, как быстро и правильно открыть двери экстренного выхода, прикинь высоту фюзеляжа авиалайнера, поинтересуйся у стюардессы, как следует скатываться по аварийным надувным трапам и спускаться по спасательным канатам.

Позаботься о запасном наборе одежды

Предположим, при падении самолета ты отделался одним испугом и очень быстро, со знанием дела покинул терпящий бедствие "борт". Но прыгать и плыть тебе пришлось в холодной воде. Если у тебя не будет возможности переодеться во что-нибудь теплое и сухое, то, даже спасшись при крушении воздушного судна, ты рискуешь заболеть жестокой пневмонией. Поэтому перед вылетом не забудь прихватить с собой водонепроницаемый пакет или сумку с запасной одеждой. Туда же можешь положить еще и iPod, чтобы иметь возможность вызвать помощь.

Будь одинаково эгоистичным и самоотверженным

Старая мудрость гласит, что человек рождается и умирает в одиночестве. Когда речь идет о спасении собственной жизни, разговоры о морали порой бывают тщетны. Но даже если придется побороться за место в спасательной шлюпке, то, оказавшись в относительной безопасности, нельзя забывать, что мы все-таки люди. Поделись теплом собственного тела с замерзающим рядом с тобой человеком. Он обязательно вернет тебе это тепло. Ну, а если по соседству оказалась симпатичная девушка, это еще и отличный повод теснее познакомиться и крепко обнять перепуганную крошку.

Понимаем, легче от таких советов не стало. Но тем не менее, постарайтесь их усвоить. Может когда-нибудь это спасет твою жизнь. А может ты заодно спасеш кого-то другого. Также издание "Комментарии" расскажет, как защититься от нападения собаки.

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