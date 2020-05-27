Пять полезных лайфхаков с сахаром, о которых вы могли не знать

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Такой продукт, как сахар, можно использовать не только в качестве подсластителя к выпечке и другим блюдам, но и для решения повседневных проблем. Представляем вам несколько полезных лайфхаков с сахаром, о которых вы могли не знать.
Сахар при ожоге
Если вы обожгли язык горячем чаем или переборщили со специями и ваш язык "горит", положите в рот ложечку сахара. Этот продукт снимает боль при ожоге и уменьшает жжение.
Сахар при укусах насекомых
Укус насекомого вызывает покраснение и сильный зуб. А сахар в этой ситуации уменьшает боль, отек и воспаленное место. Необходимо смешать сахар и воду в одинаковых пропорциях и приложить к укусу.
Чтобы избавиться от икоты
Икота - явление неприятное и весьма спонтанное. Избавиться от нее можно с помощью чайной ложки сахара. Просто положите его в рот и рассосите до полного растворения.
Удалить пятно от травы
Да, оказывается сахар действует и как пятновыводитель. Смешайте воду и сахар до консистенции пасты и нанесите на пятно от травы. Оставьте смесь на два часа, а после - постирайте вещь обычным способом.
Чтобы защитить сыр от плесени
Если хотите, чтобы сыр подольше сохранил свою свежесть и вкусовые качества, положите к нему в емкость кусочек сахара.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сахар влияет на состояние кожи.
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