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Пять полезных лайфхаков с сахаром, о которых вы могли не знать

Сахар можно использовать не по прямому назначению

27 мая 2020, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Пять полезных лайфхаков с сахаром, о которых вы могли не знать

Такой продукт, как сахар, можно использовать не только в качестве подсластителя к выпечке и другим блюдам, но и для решения повседневных проблем. Представляем вам несколько полезных лайфхаков с сахаром, о которых вы могли не знать.

Сахар при ожоге

Если вы обожгли язык горячем чаем или переборщили со специями и ваш язык "горит", положите в рот ложечку сахара. Этот продукт снимает боль при ожоге и уменьшает жжение. 

Сахар при укусах насекомых

Укус насекомого вызывает покраснение и сильный зуб. А сахар в этой ситуации уменьшает боль, отек и воспаленное место. Необходимо смешать сахар и воду в одинаковых пропорциях и приложить к укусу.

Чтобы избавиться от икоты

Икота - явление неприятное и весьма спонтанное. Избавиться от нее можно с помощью чайной ложки сахара. Просто положите его в рот и рассосите до полного растворения. 

Удалить пятно от травы

Да, оказывается сахар действует и как пятновыводитель. Смешайте воду и сахар до консистенции пасты и нанесите на пятно от травы. Оставьте смесь на два часа, а после - постирайте вещь обычным способом. 

Чтобы защитить сыр от плесени

Если хотите, чтобы сыр подольше сохранил свою свежесть и вкусовые качества, положите к нему в емкость кусочек сахара. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сахар влияет на состояние кожи.


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Источник: https://kolobok.ua/sovershenno-dekretno/moms-lifekhaki/1127367-ne-vnutr-a-naruzhno-7-genialnykh-lajfkhakov-s-sakharom
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