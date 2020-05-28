Кожаный кошелек собственными руками: подробная инструкция

Удобный и надежный кошелек - это непременный аксессуар мужчины. Те из нас, кто уже достиг успеха, часто приобретают дорогие кошельки, которые будут не только беречь деньги и карточки, но и станут частью имиджа. Но если ты только начинаешь раскручивать свое дело и на дорогой кошелек пока денег нет, то ты вполне можешь создать его своими руками. Мы с радостью расскажем тебе, как это сделать.

1. Для начала отрежь кусок кожи. Ее можно купить или использовать старую кожаную вещь, которую не жалко.

2. Отрезаешь кусок прямоугольной формы, удаляешь все лишнее, после чего наносишь разметку.

3. После того, как сделана разметка, с помощью ножа необходимо сделать 4 одинаковых проема (по две продольных прорези на каждой половинке кожаной заготовки).

4. На следующем этапе нужно вырезать из кожи еще одну заготовку, немного длиннее, чем первая. В ней проделываешь два отверстия (по краям) и устанавливаешь кнопку для кошелька. Ее можно приобрести в магазинах для шитья.

5. Далее на внутреннюю часть портмоне необходимо приклеить подкладочную ткань — чтобы отделения для кредитных карточек и купюр были изолированы друг от друга.

6. Теперь осталось только склеить две кожаные заготовки. В результате получился удобный и — самое главное — надежный аксессуар.

Создавать что-то своими руками - это всегда приятный процесс. Особенно, если это кошелек, в котором ты будешь хранить свои несметные багатства. Также издание "Комментарии" расскажет, как спастись из тонущего автомобиля.

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