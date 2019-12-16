Оля Полякова в новом клипе показала, чем занимается по ночам

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35-летняя украинская певица и ведущая Ольга Полякова выпустила новый клип на песню "Ночная жрица". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале звезды и уже собрало почти 39 тысяч просмотров.
На этот раз певица решила захватить супермаркет и вместе с голодными женщинами устроила в нем зажигающие танцы, чем напугала работника магазина. Сначала Полякова появляется в образе королевы, на ней разноцветное боди, корона и серый плащ, а потом она предстает в сексуальном красном платье, которое демонстрирует ее стройные ноги и отсутствие нижнего белья.
В частности, в клипе можно увидеть отсылки к культовым фильмам ужасов,
таким как "Звонок", "Сияние", "Вий" и "Ходячие мертвецы".
К слову, в клипе снялся лидер команды "Прозрачный гонщик" Марк Куцевалов, который победил в юмористическом шоу "Лига смеха" в 2016 году.
Напомним, что Оля Полякова призналась, сколько зарабатывает ее старшая дочь с помощью Instagram.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Оля Полякова вместе с Потапом и Винником представила клип на песню "Свят! Свят! Свят!".
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