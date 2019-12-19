Джамала выпустила две нежные авторские колыбельные

26-летняя украинская певица Джалама подготовила для поклонников на День святого Николая авторскую колыбельную, которую посвятила годовалому сыну. Композицию артистка записала в двух версиях – для девочки и мальчика. Видеоролики опубликованы на официальном YouTube-канале певицы.

Джамала призналась, что написала песню, когда была еще беременна. Ей захотелось, чтобы у сына была собственная колыбельная, не похожая на все остальные. И именно в День святого Николая, когда дети находят у себя под подушками сладости и подарки, ей захотелось поделиться своей работой. Композиция записана в двух версиях, специально для мальчиков "Спи, мій принце, спи" и для девочек "Спи, принцесо, спи". Колыбельные покорили своей нежностью и чувственностью.

Также певица пожелала всем украинским деткам сладких и спокойных снов.

Напомним, что в 2018 году у певицы Джамали и ее супруга Сеит-Бекира Сулейманова родился первенец: сын Эмир-Рахман.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джамала записала саундтрек к фильму "Цена правды", который поднимает одну из трагическим тем украинского народа – Голодомор.